Открытие главной елки Новосибирска состоялось в 30-градусный мороз

Сегодня, 07:18 Оставьте комментарий »
Открытие главной елки Новосибирска состоялось в 30-градусный морозВ пятницу, 23 декабря на площади Ленина зажглась главная елка города. В этот день столбики термометров опустились до –30 градусов, однако арктический холод не помешал провести официальную церемонию открытия с участием официальных лиц и красочную праздничную программу.

Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия понаблюдать за открытием пришли примерно 100 жителей города. С наступающим праздником их поздравили полномочный представитель президента по СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Далее началась праздничная программа с участием творческих коллективов и сказочных персонажей.

Напомним, в этом году ледовый городок в центре Новосибирска получил название «Новогоднее заповедье» и посвящен городскому зоопарку. Главными элементами оформления здесь являются ледяные скульптуры белых медведей, пингвинов и дельфинов. Для маленьких новосибирцев созданы отличные горки и настоящий ледяной лабиринт.

Источник: vn.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 11 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия