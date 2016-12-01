Открытие главной елки Новосибирска состоялось в 30-градусный мороз

В пятницу, 23 декабря на площади Ленина зажглась главная елка города. В этот день столбики термометров опустились до –30 градусов, однако арктический холод не помешал провести официальную церемонию открытия с участием официальных лиц и красочную праздничную программу.
Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия понаблюдать за открытием пришли примерно 100 жителей города. С наступающим праздником их поздравили полномочный представитель президента по СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Далее началась праздничная программа с участием творческих коллективов и сказочных персонажей.
Напомним, в этом году ледовый городок в центре Новосибирска получил название «Новогоднее заповедье» и посвящен городскому зоопарку. Главными элементами оформления здесь являются ледяные скульптуры белых медведей, пингвинов и дельфинов. Для маленьких новосибирцев созданы отличные горки и настоящий ледяной лабиринт.
Источник: vn.ru
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