На своей площадке «Сибирь» всухую переиграла финский «Йокерит»

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На своей площадке «Сибирь» всухую переиграла финский «Йокерит»В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» на своей площадке принимала «Йокерит» из Хельсинки. Всего двумя днями ранее хоккеисты из Новосибирска перед своими болельщиками уступили минскому «Динамо», потому в этот раз горели желанием реабилитироваться.

Обе команды начали встречу довольно активно. Если «Йокерит» пробовал разыгрывать до верного, то хозяева с удовольствием бросали с дальних дистанций, старались превосходить соперника в силовой борьбе и мешали ему комбинировать, удачно блокировали броски по воротам. С первых же минут отлично играл вратарь «Сибири» Дэни Тэйлор.

Во втором периоде у ворот финнов было больше остроты, но конструктивные действия в атаке разбивались о слаженные оборонные редуты гостей. Порой им приходилось останавливать новосибирцев запрещенными приемами, что оборачивалось удалениями.

Третий период начался для «Сибири» очень удачно, поскольку наконец-то удалось реализовать численное преимущество. На 41 минуте точным броском отличился Наумов. На 44-й «Сибирь» снова реализовала большинство. На этот раз гол на свой счет записал Полашек. Ну а третью и последнюю в этой игре шайбу на 48 минуте забросил Первушкин.

Любопытно выглядит статистика бросков по воротом. Хозяева бросали 53 раза, а гости аж 78. Что касается бросков в створ, то и здесь «Йокерит» действовал активнее, нанеся 37 бросков против 25 у соперника. Глядя на эти цифры можно лишь снова подтвердить старую истину, что статистическое превосходство вовсе не гарантирует положительный результат.

Источник: www.championat.comскачать dle 10.1русский торрент трекер

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