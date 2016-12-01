На своей площадке «Сибирь» всухую переиграла финский «Йокерит»

В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» на своей площадке принимала «Йокерит» из Хельсинки. Всего двумя днями ранее хоккеисты из Новосибирска перед своими болельщиками уступили минскому «Динамо», потому в этот раз горели желанием реабилитироваться.
Обе команды начали встречу довольно активно. Если «Йокерит» пробовал разыгрывать до верного, то хозяева с удовольствием бросали с дальних дистанций, старались превосходить соперника в силовой борьбе и мешали ему комбинировать, удачно блокировали броски по воротам. С первых же минут отлично играл вратарь «Сибири» Дэни Тэйлор.
Во втором периоде у ворот финнов было больше остроты, но конструктивные действия в атаке разбивались о слаженные оборонные редуты гостей. Порой им приходилось останавливать новосибирцев запрещенными приемами, что оборачивалось удалениями.
Третий период начался для «Сибири» очень удачно, поскольку наконец-то удалось реализовать численное преимущество. На 41 минуте точным броском отличился Наумов. На 44-й «Сибирь» снова реализовала большинство. На этот раз гол на свой счет записал Полашек. Ну а третью и последнюю в этой игре шайбу на 48 минуте забросил Первушкин.
Любопытно выглядит статистика бросков по воротом. Хозяева бросали 53 раза, а гости аж 78. Что касается бросков в створ, то и здесь «Йокерит» действовал активнее, нанеся 37 бросков против 25 у соперника. Глядя на эти цифры можно лишь снова подтвердить старую истину, что статистическое превосходство вовсе не гарантирует положительный результат.
Источник: www.championat.com
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