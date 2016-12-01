На своей площадке «Сибирь» всухую переиграла финский «Йокерит»

Хоккеистам «Сибири удалось прервать проигрышную серию в чемпионате КХЛ, которая

В домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ игроки «Сибири» в напряженной борьбе

В Новосибирске встретились две команды, которые действительно набрали приличный ход.