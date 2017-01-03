Кладовщица украла с железнодорожной станции 8 пластиковых окон

Вчера, 15:55 Оставьте комментарий »
Кладовщица украла с железнодорожной станции 8 пластиковых оконВ Новосибирске выявлен случай хищения имущества со склада железнодорожной станции «Инская». Следователи установили, что преступление было организовано и совершено 60-летней кладовщицей бригады по спецработам, которая договорившись с одним из водителей, смогла вывезти 8 пластиковых окон.

Увидев полицейских, пенсионерка не стала отрицать своей вины и рассказала им о деталях происшествия. Также она поведала, кто стал соучастником преступления и указала, где находится похищенное имущество.

В настоящее время следователи управления на транспорте МВД России по СФО проверяют подозреваемую на предмет возможной причастности к подобных преступным деяниям. Материальный ущерб, нанесенный предприятию, оценивается в 111 тысяч рублей.

По факту хищения оконных конструкций возбуждено уголовное дело. В настоящее время разоблаченная злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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