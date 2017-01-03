Кладовщица украла с железнодорожной станции 8 пластиковых окон

Пьяная мать случайно убила собственного ребенка В Новосибирске пьяная мать уронила на пол своего 6-месячного сына. В результате ребенок Читать далее »

Житель Искитима ударил подростка и отобрал мобильный телефон Возбуждено уголовное дело за грабеж В Искитиме местный житель подозревается в совершении Читать далее »