Улицы Новосибирска очищают более 600 единиц снегоуборочной техники

Уборка дорог от снега продолжается По информации ГУБО мэрии комплексная механизированная очистка дорог от снега продолжается Читать далее »

С улиц Новосибирска вывезли почти 11 тысяч тонн грязи В Новосибирске полным ходом идет уборка грязи и мусора. Дородные службы работают в Читать далее »