Улицы Новосибирска очищают более 600 единиц снегоуборочной техники

Сегодня, 07:05 Оставьте комментарий »
Улицы Новосибирска очищают более 600 единиц снегоуборочной техникиВ настоящее время в процессе уборки снега с улиц Новосибирска задействовано более 600 единиц техники, включая 133 самосвала. Только за прошлые сутки с городских улиц было вывезено почти 29 тысяч кубометров снега. Всего же, с начала холодного времени года из Новосибирска вывезли 1450 тысяч кубометров снежного покрова.

Отдельным направлением работы дорожников является высыпание на городские магистрали специальной смеси, состоящей из песка и соли. Только за минувшие такой смеси было высыпано 519 тонн.

Пресс-служба мэрии обращается к водителям с просьбой по возможности не оставлять свои транспортные средства вдоль магистралей и во дворах многоквартирных домов, поскольку они часто становятся причинами осложнения работы снегоуборочной техники.

В приоритете сейчас уборка центральных транспортных артерий, а также дорог, по которые курсирует общественный транспорт. Также сотрудники дорожных служб регулярно очищают остановки от снежных завалов и наледи, стараясь сделать их максимально безопасными и удобными для пассажиров.

Источник: novosib-room.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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