В Новосибирске изменится путь следования маршрутного такси №46

Сегодня, 17:41 Оставьте комментарий »
В Новосибирске изменится путь следования маршрутного такси №46С 14 января новосибирские маршрутные такси №46 будут ходить по новой схеме. Если раньше данный маршрут назывался «Улица Татьяны Снежиной – «Городской Аэропорт», то теперь он получит официальное название «Улица Татьяны Снежиной – улица Железнорожная». Последней на пути следования маршрутки будет остановка «Банк». Таким образом, путь следования сократится на целый район, ведь теперь конечная расположится не в Заельцовском, а в Железнодорожном районе.

Из маршрута убран участок пути от площади Трубникова до остановки «Городской аэропорт». После остановки «улица 1905 года» маршрутка будет проезжать небольшой отрезок по улице Нарымской и сворачивать на улицу Железнодорожную.

Комментируя данную новость, в транспортном департаменте мэрии Новосибирска отмечают, что корректировки в схему движения маршрутного такси №46 внесены с целью оптимизации функционирования муниципальной транспортной системы.

Источник: runews24.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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