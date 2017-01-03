В Новосибирске изменится путь следования маршрутного такси №46

По улице Татьяны Снежиной запустили общественный транспорт По улице Т. Снежиной на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе недавно запустили Читать далее »

Изменяется схема движения маршрутов в Ленинском районе С 20 февраля путь следования маршрутных такси №№ 18, 1012, а также автобусов №№ 1137, Читать далее »