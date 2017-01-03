В Новосибирске изменится путь следования маршрутного такси №46

С 14 января новосибирские маршрутные такси №46 будут ходить по новой схеме. Если раньше данный маршрут назывался «Улица Татьяны Снежиной – «Городской Аэропорт», то теперь он получит официальное название «Улица Татьяны Снежиной – улица Железнорожная». Последней на пути следования маршрутки будет остановка «Банк». Таким образом, путь следования сократится на целый район, ведь теперь конечная расположится не в Заельцовском, а в Железнодорожном районе.
Из маршрута убран участок пути от площади Трубникова до остановки «Городской аэропорт». После остановки «улица 1905 года» маршрутка будет проезжать небольшой отрезок по улице Нарымской и сворачивать на улицу Железнодорожную.
Комментируя данную новость, в транспортном департаменте мэрии Новосибирска отмечают, что корректировки в схему движения маршрутного такси №46 внесены с целью оптимизации функционирования муниципальной транспортной системы.
Источник: runews24.ru
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