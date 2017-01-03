В Новосибирске подожгли приемную депутата регионального Заксобрания

Неизвестные подожгли отделение «Единой России» В ночь на 19 февраля в Калининском районе Новосибирска загорелось районное отделение Читать далее »

В Новосибирске убили депутата Заксобрания Оксану Бобровскую Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Оксана Бобровская и ее супруг Читать далее »