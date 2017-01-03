В Новосибирске подожгли приемную депутата регионального Заксобрания

Новосибирские правоохранители приступили к расследованию причин пожара, произошедшего в воскресенье, 17 января, в общественной приемной депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Алексея Андреева, представляющего партию «Единая Россия». Согласно предварительной версии, пожар вспыхнул в результате поджога.
Сообщение о возгорании поступило в 02:57 по местному времени. Горел небольшой (примерно 12 квадратных метров) офис в трехэтажном административном здании по адресу: Улица 40 лет Комсомола, 52. В 3:17 пожарные ликвидировали открытое пламя. Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщает, что на месте пожара найдена бутылка, в которой находилась зажигательная смесь.
В результате инцидента в офисе повреждена мебель, техника и оконная рама. Жертв и пострадавших нет. В областном отделении «Единой России» подтвердили, что по указанному адресу действительно располагается приемная депутата Алексея Андреева.
Отметим, что эту же общественную приемную Андреева пытались поджечь уже дважды. В мае и декабре 2014 года злоумышленники также, как и сейчас, забрасывали в окно бутылки с зажигательной смесью. Правда ранее возгорания удавалось максимально быстро тушить.
Источник: tass.ru
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