Двухлетний ребенок закрыл свою маму и ее подругу на холодном балконе

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Двухлетний ребенок закрыл свою маму и ее подругу на холодном балконеВ четверг, 9 февраля, в Ленинском районе Новосибирска две молодые мамы оказались заперты на холодном балконе. 19-ти и 21-летняя девушки отдыхали вместе со своими детьми и в какой-то момент решили выйти на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Как только дверь закрылась, двухлетний малыш подошел и закрыл защелку. Из взрослых в доме больше никого не было. У попавших в неприятную ситуацию девушек не было другого варианта, кроме как обратиться за помощью.

Помочь девушкам, заблокированным на балконе четвертого этажа, смогли только спасатели, которым пришлось вскрыть входную дверь, проникнуть в квартиру и открыли балконную дверь.

По словам руководителя МАСС Дмитрия Фокина, об инциденте стало известно в 20:47. Спасатели подоспели быстро, но в общей сложности девушки провели на холодном балконе полчаса. Дети все это время находились в квартире одни. Их мамы озябли, но чувствовали себя вполне удовлетворительно и от медицинской помощи отказались.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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