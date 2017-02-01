Двухлетний ребенок закрыл свою маму и ее подругу на холодном балконе

В Новосибирске девушка упала с 10-го этажа В субботу в Кировском районе Новосибирска 17-летняя девушка упала с 10-го этажа и умерла Читать далее »

В Новосибирске двухлетний ребенок упал с третьего этажа В Кировском районе Новосибирска из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. К Читать далее »

В Новосибирске убита семейная пара и маленький ребенок Ужасное убийство совершено в Новосибирске. На балконе одной из квартир обнаружены тела Читать далее »