В Новосибирске нетрезвая бабушка нанесла травму своей внучке, ударив ее бутылкой по голове

В пятницу, 10 февраля, в Новосибирске произошел инцидент, в котором ребенок серьезно пострадал от рук взрослого. Родители оставили 7-летнюю девочку под присмотром 56-летней бабушки. Через некоторое время женщина начала распивать алкогольные напитки, а ее поведение стало откровенно агрессивным. Предположительно в 21:00, бабушка, которой в очередной раз что-то не понравилось в поведении внучки, ударила ее бутылкой по голове.
Далее девочка выбежала на лестничную площадку с криками, что ее убивают и стала прочить помощи у соседей. Те открыли дверь, забрали ее к себе и вызвали скорую помощь. Медики констатировали травму головы, рассечение лба, порезы осколками стекла и следы царапин на руках. Ребенка госпитализировали.
В настоящее время девочка с матерью находятся в стенах больницы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Что же касается бабушки-дебоширки, то ее персоной заинтересовалось СУ СК РФ по Новосибирской области. По факту нанесения травмы несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.
Источник: vistanews.ru
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