В Новосибирске нетрезвая бабушка нанесла травму своей внучке, ударив ее бутылкой по голове

В результате несчастного случая в Новосибирске погибла двухлетняя девочка Двухлетняя девочка выпала забралась на подоконник и выпала с пятого этажа. Несмотря на Читать далее »

В Новосибирске мать убила своего новорожденного сына Жительница Новосибирска родила ребенка дома, после чего нанесла ему два удара по голове. Читать далее »