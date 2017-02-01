Мэр Новосибирска утвердил нового главу департамента образования

Новым руководителем департамента образования мэрии Новосибирска стал Рамиль Ахметгареев. Соответствующее распоряжение подписал мэр Анатолий Локоть. К работе в новом для себя статусе Ахметгареев приступил еще 20 февраля, однако пресс-служба мэрии сообщила об этом днем позже.
Объявление о поиске кандидата на данную должность появилось на сайте муниципалитета еще в январе. Человеку, кандидатура которого будет утверждена, обещали зарплату, превышающую 100 тысяч рублей. Изначально предполагалось, что заявки будут приниматься до 31 марта, но процесс выбора решили ускорить.
Ранее должность начальника главного управления образования занимала Наталья Копаева, но после нескольких скандалов, имевших место в детских садах и школах города, она ушла в отставку. До весны 2016 года управление оставалось без руководителя. Потом функции его главы принял заместитель мэра Валерий Шварцкопп, а уже летом управление стало департаментом.
Рамиль Ахметгареев родился в 1962 году в Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный педагогический институт. Работал учителем истории, директором школы и заместителем управления руководителя образования Калининского района Новосибирска. С 2012 года занимал пост заместителя начальника главного управления образования мэрии Новосибирска.
Источник: sibkray.ru
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