Прохожие вытащили ребенка из колодца с ледяной водой

Возле спорткомплекса «Заря» в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП, которое едва не закончилось трагедией. Школьник, шедший по тропинке к бассейну, упал в открытый колодец с ледяной водой. Самостоятельно выбраться мальчик не смог, потому стал звать на помощь. К счастью, его услышал проходящий мимо мужчина, остановил проезжавший неподалеку автомобиль, и далее они уже вместе с водителем, при помощи троса, вытащили мальчика.
В общей сложности ребенок провел по пояс в ледяной воде около 20 минут. Сразу после спасения его доставили в медпункт спорткомплекса, где медики диагностировали переохлаждение, но не выявили никаких серьезных травм. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Данный инцидентом заинтересовалось СУ СК РФ по Новосибирской области. Следователи уже осмотрели место происшествия и устанавливают правомерность действий лиц, ответственных за обслуживание теплотрассы. Виновных намерены привлечь к ответственности.
Источник: www.nsk.kp.ru
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