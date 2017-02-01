Прохожие вытащили ребенка из колодца с ледяной водой

В Новосибирске человек упал в колодец с холодной водой Молодой житель Новосибирска едва не погиб после падения в колодец с ледяной водой. К Читать далее »

В Новосибирске две девушки спасли жизнь тонувшему ребенку На Обском водохранилище две девушки вытащили из воды тонувшего мальчика и оказали ему Читать далее »