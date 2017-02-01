Прохожие вытащили ребенка из колодца с ледяной водой

Сегодня, 13:15 Оставьте комментарий »
Прохожие вытащили ребенка из колодца с ледяной водойВозле спорткомплекса «Заря» в Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП, которое едва не закончилось трагедией. Школьник, шедший по тропинке к бассейну, упал в открытый колодец с ледяной водой. Самостоятельно выбраться мальчик не смог, потому стал звать на помощь. К счастью, его услышал проходящий мимо мужчина, остановил проезжавший неподалеку автомобиль, и далее они уже вместе с водителем, при помощи троса, вытащили мальчика.

В общей сложности ребенок провел по пояс в ледяной воде около 20 минут. Сразу после спасения его доставили в медпункт спорткомплекса, где медики диагностировали переохлаждение, но не выявили никаких серьезных травм. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Данный инцидентом заинтересовалось СУ СК РФ по Новосибирской области. Следователи уже осмотрели место происшествия и устанавливают правомерность действий лиц, ответственных за обслуживание теплотрассы. Виновных намерены привлечь к ответственности.

Источник: www.nsk.kp.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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