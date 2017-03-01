В Новосибирске откроют четвертое в стране генеральное консульство Республики Таджикистан

В четверг, 9 марта, Новосибирск с официальным визитом посетила делегация дипломатов и представителей правительства Республики Таджикистан. В рамках визита гости встретились с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким, мэром Новосибирска Анатолием Локтем и руководством Новосибирской торгово-промышленной палаты. Обговаривались вопросы интенсификации экономического, научно-технического и культурного взаимодействия.
Таджикскую делегацию возглавил чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в РФ Имомуддин Сатторов. С ним приехали руководитель представительства министерства труда Таджикистана в РФ, генконсул в Екатеринбурге и глава торгового представительства республики в России.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что сегодня в Новосибирске работают свыше 60 тысяч представителей Таджикистана. Эти люди трудятся в строительной, торговой, коммунальной и других сферах, из чего можно заключить, что потенциал для сотрудничества чрезвычайно высок.
Также в мэрии сообщили, что в ближайшее время в Новосибирске будет открыто генеральное консульство Республики Таджикистан. Генконсулом станет Шамсиддин Зарди. Представители таджикской делегации выразили желание построить для дипломатического представительства новое здание. В настоящее время консульства этой страны работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.
Имомуддин Сатторов также подчеркнул, что в советские времена Таджикистан посещало много российских туристов и выразил убеждение, что туристическое направление сотрудничества с Новосибирской областью является весьма перспективным и сегодня.
Источник: www.ksonline.ru
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