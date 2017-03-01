В Новосибирске откроют четвертое в стране генеральное консульство Республики Таджикистан

И снова гражданин Республики Таджикистан 30 марта 2013 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий наркополицейскими был задержан Читать далее »

В Новосибирске появится Генеральное консульство Польши В настоящее время в Сибирском федеральном округе продолжается Польская экономическая Читать далее »

Генеральное консульство Польши будет находиться в Новосибирске Генеральное консульство Польши, которое с 2004 года работало в Иркутске, перебазируется в Читать далее »