В Новосибирске нашли дороги, которые никто не чистит от снега

Некоторые внутриквартирные проезды в Новосибирске до сих пор не очищены от снега и льда. Формально они числятся за собственниками близлежащего жилья, однако те отказываются платить за очистку общих дорог. Некоторые из таких участков завалены настолько, что проехать по ним практически невозможно. Протяженность проблемных участков варьируется от 5 до 300 метров.
Исполняющий обязанности заместителя руководителя государственной жилищной инспекции Новосибирской области Леонтий Коновалов отметил, что в процессе распределения придомовых территорий некто не учел дороги общего пользования. Раньше, когда снега было меньше, подобная проблема была незаметна, но сегодня она обострилась.
Для выхода из ситуации Коновалов предлагает управляющим компаниям создать единую карту территорий, на которых производится уборка. Тогда удастся установить все проблемные участки, для которых, вполне вероятно, придется менять собственников.
Представители управляющих компаний сразу же откликнулись на предложение чиновника и выразили готовность к работе над подобным проектом. Комментариев представителей мэрии Новосибирска пока нет.
Источник: tass.ru
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