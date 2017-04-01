В Новосибирске продают 50% строящегося ТЦ

Сегодня, 08:31 Оставьте комментарий »
В Новосибирске продают 50% строящегося ТЦНовый торговый центр, получивший название «Модный дом», строительство которого сейчас ведется на улице Ипподромской, будет сдан в эксплуатацию через три месяца. В настоящее время строительные работы перешли в завершающую стадию. Часть помещений собственник уже начал продавать и сдавать в аренду. В общей сложности запланировано реализовать 50% всех торговых площадей.

Комплекс будет состоять из трех этажей. Его площадь составит 5114 кв. м. На первом этаже расположится магазин с домашней и фермерской едой, кафе, цветочный павильон, а также аптека и оптика. На верхних этажах будут находиться павильоны с верхней одеждой, различными сувенирными и ювелирными изделиями.

Стоимость квадратного метра в ТЦ «Модный дом» варьируется от 50 тысяч рублей на третьем этаже, до 80 тысяч рублей – на первом. Застройщиком здания является компания «Новые решения», а генеральным подрядчиком – «ГородСтрой».

Источник: nsk.dk.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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