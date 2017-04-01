Владимир Городецкий считает высказывания главы Хакасии в адрес Новосибирска недопустимыми

Во время заседания республиканского правительства Хакасии, состоявшегося еще 30 марта, губернатор Виктор Зимин, почему-то назвал Новосибирск колхозом, а новосибирцев колхозниками, которые никогда ничего слаще морковки не ели. Виктор Михайлович также отметил, что в Абакане более высокие зарплаты, а соответственно и более достойный уровень жизни.
Высказывания Зимина многократно цитировали в Интернете, однако высшие должностные лица Новосибирска и области молчали до вчерашнего дня. Первым на странный критический выпад коллеги ответил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Во время своего брифинга Владимир Филиппович рассказал, что его возмутили слова коллеги из Хакасии, ведь одно дело хвалить край, в котором ты живешь и на благо которого работаешь, и совсем другое – оскорблять другие регионы и города. Такие слова недопустимы для высшего должностного лица уважаемой республики.
Владимир Филиппович вспомнил, что когда в 2015 году в Хакасии начались масштабные лесные пожары, новосибирский регион пришел на помощь одним из первых, отправив в район бедствия строителей и необходимые материалы. В том числе и в связи с этим обстоятельством критика Виктора Зимина, изложенная в хамской форме, выглядит, как минимум, нелогичной.
Источник: vashgorod.ru
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