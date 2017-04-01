В 2017 году начнется реконструкция трех въездов в Новосибирск

Восточный, южный и северный въезды в Новосибирск начнут ремонтировать уже в этом году. Все работы по реконструкции въездов будут проводиться в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На протяжении 2017 года на ремонт дорог область получит из государственного бюджета 1,37 млрд рублей.
Руководитель отдела ремонта и содержания автомагистралей областного Территориального управления автомобильных дорог Игорь Миллер отметил, что в этом году начнутся подготовительные работы к ремонту трех въездов в Новосибирск. Реконструкция дорог Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий и Новосибирск – Кочки – Павлодар будет проводиться в течении минимум пяти лет. Трасса Новосибирск – Садовый может быть сдана в эксплуатацию раньше.
Новые дороги будут соответствовать первой технической категории, что подразумевает четыре полосы движения и двухуровневые развязки. Также Миллер отметил, в рамках федеральной программы на территории области будут отремонтированы девять участков ключевых магистралей.
Источник: nsknews.info
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