Быстрые разъемы: экономим время

Одна из проблем, с которой часто сталкиваются не только дачники, но и люди, постоянно использующие различные шланги - это разъемы. Проблема заключается в том, что они должны не только удобно сниматься, но и выдерживать достаточное давление воды, не вылетая из гнезда. Пытаясь закрепить шланг плотнее, некоторые даже используют специальные хомуты, что делает данный вид разъема вообще не разборным и жутко неудобным.

На данный момент быстроразъемные соединения далеко не новость - они стали постоянным спутником любого шланга. Стоимость их напрямую зависит от материала выполнения. Изготавливаются они из совершенно разных металлов - титана, алюминия, стали. Выбор материала обоснован применением - чем выше давление, тем более качесвтенный материал необходим.

Применяется брс соединение очень разнообразно - оно может использоваться при строительстве, в судоходстве, в сельскохозяйственном направлении. Его удобство оценили очень многие, поэтому популярность этого вида соединения продолжает расти с каждым днем. Быстрота выполнения многих работ зависит от мелочей - к примеру, автоматизация простой вещи может сэкономить часы полезного труда. Именно поэтому многие люди отказываются от использования обыкновенных соединений в пользу вот таких вот быстрых.

Особенности соединения: как достигается плотность соединения?

Основные части соединения - это ниппель и закрепляющая муфта. Часть разъема должна быть подвижна креплена, поэтому ниппель легко вынимается из муфты и также легко вставляется обратно. Достаточно приложить небольшое усилие, чтобы разъединить части - легкость и при этом надежность обеспечена плотностью. Отличительной особенностью быстрых разъемов является также быстрота монтажа. Соединитель устроен таким образом, что даже при затрудненном доступе к водоснабжению его можно легко присоединить к трубе.

Вся процедура может выполняться в малом расстоянии одной рукой - это существенно облегчает работу. При выборе типов соединения главным является материал, их которого он изготовлен. Нет смысла покупать БРС из титанового сплава, если не требуется большая прочность - для домашнего использования отлично подойдет и алюминиевый, поскольку он не будет испытывать большого давления и длительной эксплуатации.