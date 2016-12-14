Кинотеатр Люксор

Индустрия развлечений развита очень сильно. Самым популярным и востребованным является кино, потому что оно может передать гамму эмоций от небывалого восторга до леденящего душу страха. Кинотеатр известной группы компаний называется Люксор Новосибирск – один из городов, где можно встретить кинотеатр столь известной сети. Название Люксор отражает богатство компании и возможность предложить своим гостям множество развлечений. Он расположен в торговом центре Галерея.

Данный кинотеатр оборудован по самому последнему уровню, чтобы было возможно воспроизводить самые современные фильмы и мультипликационные творения. Практически каждую неделю здесь выходят новинки мирового проката.

Широкие возможности показа достигаются благодаря:

Качественному оборудованию для воспроизведения кинофильмов. Возможен просмотр обычных лент и их 3D-версий. Также реализована возможность просмотра в формате.

Удобным креслам, которые располагаются в виде амфитеатра. Голова сидящего впереди не мешает другим посетителям.

Технике объемного звука. Она позволяет наслаждаться музыкой, тембром голосов актеров, звуками битв, погонь и многому другому.

В фойе кинотеатра располагаются зоны для легкого перекуса и приятного времяпрепровождения. Там можно встретить популярные в таких местах газированные напитки, попкорн, сладости, игрушки. Помимо этого, в этом месте размещены сеть кофеен и разнообразных мелких ресторанов. Гости имеют возможность попробовать на вкус итальянскую, японскую, европейскую еду. Посещение ресторана возможно отложить на конец сеанса в продолжение приятного дня или вечера, или, наоборот, начать с легкого блюда.

Современный кинотеатр – место, которое объединяет людей. На детские сеансы и мультфильмы приходят со всеми членами семьи. Разнообразный выбор фильмов позволяет каждому посетителю найти то, что ему будет интересно. Гостям показывают боевики с их головокружительными погонями, девушки приходят на романтические комедии, дети на новую серию любимых мультяшных героев, интеллектуалы на конкурсные работы. Высокое качество показа кино, чистые помещения и приветливые сотрудники завершают приятную картину данного места.

Кинотеатр Люксор располагается в торговом центре Галерея, где имеется большое число магазинов. Поход в кино можно совместить с необходимостью совершения покупок и сделать этот процесс немного приятнее.