Рулонные гаражные ворота

Конструкционные и эксплуатационные особенности

Удобное устройство легко и быстро открывает и закрывает ворота, выгоняя и загоняя автомобиль. Кроме удобства, ворота имеют прекрасный внешний вид, который отлично сочетается с любым гаражом. Сейчас существует множество видов оформления, среди которых каждый может выбрать подходящее.

Компактность конструкции позволяет устанавливать её даже в небольших гаражах, так как в свернутом состоянии они занимают немного места. Помимо этого, изделия удобны тем, что для их открытия не требуется свободная площадь рядом с гаражом, как в случае с обычными металлическими. Монтаж конструкции прост и не требует дополнительных подготовительных работ. В зависимости от высоты перемычки, можно выбрать различные конструкции:

наружные, располагающиеся перед помещением;

внутренние, вынесенные за проем;

врезанные в проем ворота.

Барабан для намотки полотна и привод также может располагаться снаружи и внутри, что удобно для маленьких помещений. В данный момент рынок предлагает ворота рулонные металлические и полимерные модели. У металлических моделей с полимерным наполнителем значительно больше поклонников, что легко объяснить.

Преимущества металлических рулонных ворот

К преимуществам таких изделий относится:

Простота установки – конструкция имеет все необходимые для монтажа элементы и не требует дополнительных манипуляций со стенами; На моделях с ручным управлением установлены доводчики, облегчающие поднятие и закрытие ворот; Многие модели оснащены стопором, останавливающим движение полотна в любой нужный момент; Полотно готово к установке и использованию, не требует дополнительной покраски, легко моется и не выгорает на солнце; Законченный внешний вид ворот позволяет вписать их в экстерьер любого приусадебного участка; Плотное прилегание нижней части исключает попадание грязи и пыли внутрь помещения; Надежность – современные металлические рулонные ворота достаточно безопасны и снащены запорными механизмами, предотвращающими взлом; Наружная установка и вынесение привода и барабана наружу позволяет устанавливать рулонные ворота на маленькие гаражи, не загромождая пространство внутри; Долговечная и простая конструкция также совершенно бесшумна.

Почему выгодно покупать у нас

Цена на гаражные рулонные ворота зависит от конструкции, модели, размеров, метода покраски и многого другого. Купить некоторые модели ворот можно на сайте ptfmva.ru, где можно получить консультацию по телефону, указанному на сайте, и выбрать то, что нужно именно вам. Гаражные рулонные ворота представлены в различной цене в двух видах оформления и типоразмерах. Мы доставляем стальные ворота в большинство крупных городов России и во все регионы. Также мы предлагаем услуги монтажа и ремонта ворот, с которыми установка и эксплуатация станут еще проще.