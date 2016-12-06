Самые ожидаемые киноновинки 2017 года на сайте Kinovo.cc

Онлайн кинотеатр Kinovo.cc предлагает кино новинки 2017 смотреть бесплатно и без регистрации. Все фильмы, которые опубликованы на сайте, представлены в отличном качестве, с русскоязычным переводом и доступны для просмотра в различных версиях плеера. По мнению мирового киносообщества, в грядущем сезоне самыми ожидаемыми новинками стали «Мстители: Война бесконечности», «Годзилла 2», «Тор 3: Рагнарек», «Чужой: Завет».

В новой версии «Годзиллы» главным героям вновь предстоит встретиться с фантастическим чудовищем. Правда, в этот раз огромная обезьяна будет не одна. Компанию ей составят другие монстры. А еще создатели «Годзиллы» подготовили для своих зрителей массу интриг и сюжетных хитросплетений, которые без сомнения будут держать всех в напряжении вплоть до самого конца картины.

Выбирая фильмы 2017 смотреть которые предстоит в грядущем киносезоне, обратите внимание на «Мстителей: Война бесконечности». Это, пожалуй, самая ожидаемая премьера года грядущего. В фильме вновь соберутся вес супергерои и выступят на войну против вселенского зла, которое затаившись, собралось с силами и бросило вызов борцам за мир и справедливость.

Помимо череды невезений, команде супергероев предстоит решить массу задач, главная из которых заключается в необходимости договориться между собой. Для справки, в будущем году к команде «Мстителей» примкнут Человек-паук и Доктор Стрэндж. Похоже, сценаристы неплохо поработали над сюжетом продолжения легендарного сиквела.

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