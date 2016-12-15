"Асония" - магия терапевтического сна

Терапевтическая подушка асония – это лечебное средство, с выраженным результатом воздействия. Первые сеансы терапии посредством подушки должны продолжаться не более пяти, при хорошей переносимости пятнадцати минут в день. Сначала, согласно инструкции производителя, подушку необходимо прикладывать к ногам. Если возможно, то просто встать на нее ступнями. Держать ноги на подушке «Асония» следует не больше четверти часа.

В ходе второго использования подушки ее можно приложить уже не только к ступням, но и к зоне поясничного отдела позвоночника. Не стоит забывать и о коленях. На каждом из перечисленных участках тела подушку следует удерживать не более пятнадцати минут. На третьи сутки порядок прикладывания подушки сохраняется, а вот срок ее воздействия на колени, поясничный отдел и ступни постепенно увеличивается, достигая тридцати минут.

Пользуясь подушкой, нужно помнить, что в течение первых четырнадцати дней лечения ее следует прикладывать к нижней части туловища, не затрагивая зоны, расположенные выше поясницы. Примерно на пятнадцатые сутки терапии подушку можно начать применять и на верхних конечностях, при этом внимательно следя за собственными ощущениями и физиологическим состоянием.

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Чтобы терапевтический эффект от применения подушки был максимальным, его необходимо дополнить регулярным питьем структурированной воды. Как ее приготовить? Все очень просто. Для этого нужно наполнить любую предварительно очищенную посуду обычной питьевой водой. Сосуд необходимо установить на подушку на время не менее тридцати минут.

Этого периода будет вполне достаточно, чтобы обычная вода качественно изменила свою исходную структуру. При этом вкусовые свойства жидкости останутся прежними. Возвращаясь к использованию подушки, стоит напомнить, что люди, страдающие хроническими и серьезными заболеваниями, не должны применять изделие в качестве подушки для ночного сна.