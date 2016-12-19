Выбор замка для бронированных входных дверей

Бронированная дверь способна защитить ваше имущество и ценности от злоумышленников, длительное время сопротивляясь их усилиям. Однако правильный подбор замка играет не менее важную роль – даже самое прочное полотно не задержит преступника, если запирающий механизм готов вывалиться от первого же прикосновения. Ответственные производители бронедверей сегодня не используют изделия, обладающие низкой взломостойкостью: крестообразные, «английские», дисковые, ригельные поскольку время их открывания с помощью отмычек и простого слесарного инструмента занимает менее 5 минут.

В роли надежных основных механизмов используются сувальдные замки. Для отпирания с помощью отмычек потребуется высокая квалификация. Европейские модели часто оснащаются пазами-ловушками, препятствующими работе отмычкой. Время вскрытия может достигать 120 минут, поэтому далеко не каждый преступник станет упорствовать в таком сложном деле. Также подобные замки для входных дверей устойчивы к грубой силе, воздействию слесарным электроинструментом. Единственный нюанс – важно беречь ключ от снятия слепка и лишних дубликатов.

В качестве дополнительных мер защиты часто применяют качественные цилиндровые штифтовые замки в том числе, с заточкой лазером, перфорацией. При монтаже броненакладок, открыть запирающий механизм можно за 30-40 минут с шумом – этого достаточно, чтобы привлечь нежелательное внимание соседей, охранников, проходящих мимо людей.

Кроме того, внимания заслуживают так называемые евроцилиндры, в которых предусмотрена защита от высверливания, подбора или подделки ключа по оттиску, имеются магнитные вставки, плавающие элементы. Качественные европейские модели имеют от 1 до 2 миллионов возможных комбинаций. Но чтобы защитить их от повреждения слесарным инструментом обязательно стоит устанавливать защитные элементы для цилиндра.

Отдельной разновидностью замков, которая сочетает основной и дополнительный механизм, являются системы комбинированного типа. Такие изделия сочетают в себе удвоенный цилиндровый, сувальдный или одновременно оба запирающих элемента. Система может быть независимой или зависимой. В первом случае покупатель фактически получает двойной замок в одном корпусе. Второй вариант сложнее – при попытке открыть один механизм, происходит блокировка другого, что существенно осложняет задачу злоумышленника. Кроме того, данный тип замков обычно имеет сменный секрет, сокращающий затраты на смену изделия.