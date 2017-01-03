Купить однокомнатную квартиру в Воронеже стало намного проще

Жилой комплекс Озерки

Как известно, проект каждого жилого комплекса составлен опытными архитекторами, которые проектируют разные учреждения и жилые дома не первый год. Сегодняшние новостройки – это модная тенденция во всем мире, а главное – необходимая. Исключением не является и город Воронеж. В последние годы он занимает лидирующие места за количеством построенных жилых комплексов.

Огромный спрос на жилые комплексы не вызывает удивления, ведь каждый хочет жить в одной из лучших новостроек. Стоит отметить, что купить однокомнатную квартиру в Воронеже можно в любом жилом комплексе города. Для примера можно взять жилой комплекс Озерки в Воронеже. В проекте этих новостроек планируется 6 жилых домов, в которых будут построены как однокомнатные, так и двух- и трехкомнатные квартиры. На территории комплекса также планируют возвести 2 детских сада и одну школу. Как известно, все квартиры сдаются со 100% отделкой. Не обойдется и без подземного паркинга, который уладит все проблемы по поводу стоянки машин жителей дома. Также запланирована гостевая парковка, которая очень нужна, ведь зачастую возникают вопросы, где и куда приглашенному гостю поставить свою машину. Таким образом, в будущем подобных проблем не предвидится.

Жилой комплекс Высота

И жилой комплекс Высота в Воронеже может смело «похвастаться» своими преимуществами. Например, к сдаче планируется 6 жилых домов, которые возводятся по определенным правилам современного жилья. Не удивительно, почему практикуется такой огромный спрос на этот жилой комплекс. Ведь такое количество дополнительных учреждений и необходимых объектов, которые находятся вблизи или на территории жилого комплекса, вряд ли можно отыскать в ближайших районах. Индивидуальная парковка с подземным паркингом, охрана дома, видеонаблюдение всей территории – все это предусмотрено в проекте жилого комплекса Высота. Отличным дополнением ко всем предыдущим преимуществам будет наличие консьержа в каждом доме. А вот такие объекты как спортивный комплекс, детский сад, школа, стадион и бассейн – станут доступными для всех жильцов. Такое близкое расположение является значительным плюсом при покупке квартиры именно в этом районе, ведь каждый хочет иметь развитую социальную инфраструктуру на территории, где он проживает.

Все вопросы по поводу покупки квартиры лучше всего предоставить опытным специалистам агентства недвижимости, ведь они квалифицировано ответят на все ваши вопросы, и смогут помочь не только приобрести квартиру, но и правильно оформить военную ипотеку.

Благодарим специалистов компании Центр Новостроек http://www.cvrn.ru за участие в подготовке материала для статьи.