Прогноз ВВП России на 2017 год. Чего нам всем ждать?

Санкции не сняты.

Налицо дестабилизация курса рубля.

Снижаются нефтяные котировки.

Все это, конечно же, отрицательным образом влияет на стабильность в государстве, только усугубляя нынешний кризис, и так надолго затянувшийся. Именно поэтому так интересна и важна информация относительно того, каким будет ВВП в текущем году (2017).

ВВП и его стабильность

Итак, ВВП – это валовый продукт, а еще это существенный показатель в макроэкономике, наглядно отражающий рыночную стоимость товаров, которые произведены в той или иной области экономики в рамках 1 года. Он будет зависеть от того, какова сумма поступлений за каждый месяц из всех промышленных сфер, в госбюджет.

Добиться увеличения данного показателя можно при условии, что будет обеспечена поставка производимых промышленных товаров в достаточном количестве. Впрочем, с этим существует ряд сложностей, и не последнюю роль в описываемом вопросе играют санкции Запада. Вот почему прогнозы на динамику и объем ВВП в 2017 году не слишком утешительный.

Здесь же нужно отметить, что ранее и промышленность, и экономика РФ в полной мере зависели от партнеров с запада, и, несмотря на то, что власти страны на сегодняшний день с особой тщательностью занялись вопросом развития собственного производства, быстро добиться задуманного вряд ли получится. Поэтому и надеяться на оперативный выход из рецессии также не приходится.

Экономисты и их официальные прогнозы

Как бы ни хотелось заглянуть в будущее, лишь немногие из современных аналитиков способны браться за долгосрочные прогнозы относительно ВВП, так как ситуация может развернуться на 360 градусов буквально за 1 месяц. Тем не менее, граждане страны жаждут получить хоть какие-то сведения, и эксперты делают ряд выводов.

Так, к примеру, глава Минэкономразвития довольно негативен в своих предсказаниях, говоря о том, что этот параметр будет планомерно снижаться и далее, поэтому ждать роста ВВП в 2017 году не приходится, хотя относительно недавно в своих интервью он считал, что рост этого параметра будет в пределах 2,3%.

А вот его коллега, стоящий во главе Министерства финансов, немногим более оптимистично настроен, так как убежден, что экономику России, так или, иначе ожидает рост. Впрочем, он делает оговорку, что рост этот будет заметен не так скоро, как бы этого хотелось, ориентировочно, к концу 2017 года.

Обратимся и ко мнению представителей Сбербанка, так как у них имеются официальные цифры и данные, отчеты статистики по поводу финансов РФ. Они также считают, что следует ждать падения ВВП, примерно, на 0,5%, так как экономика просто не способна на быстрое восстановление. Гражданам России рекомендуется принять во внимание, что, да, пришли трудные времена, и их не избежать, поэтому придется собраться с силами и активно включаться в борьбу за благополучие, как это делает клуб «Прогрессивные идеи», написавший план путей по развитию России.

Есть и крайне позитивный прогноз, в который, впрочем, никто не верит. Он гласит, что в текущем году будет рост валового продукта на 1,5%.

Наконец, американские коллеги, представители компании Moody’s (рейтинги), а также Bank of America, наоборот, заявили о падении ВВП на эти же 1,5%.

Как будет в итоге?

Это покажет только время. При условии, что цена на черное золотой, другими словами, нефть, будет расти, отметится стабилизация валютного рынка, то цифры будут совсем иные, поэтому будем вносить свою лепту и с особой тщательностью следить за любыми метаморфозами в этом сегменте.

Подготовка материала: 20 идей от клуба "Прорывные идеи"