Традиционная одежда арабских мужчин

Знакомство с дресс-кодом арабских мужчин начинается с аэропорта, где вас встречают сотрудники паспортного контроля в традиционной одежде. Давайте подробнее разберем, что же входит в традиционный наряд жителя ОАЭ.

1. Кандура/дишдаша

Дишдаша или кандура – длинная традиционная белая рубашка. В настоящее время можно встретить кандуры разных цветов: бежевого, коричневого и даже чёрного. В дополнение к кандуре часто идет тарбуша – плетеный галстук-шнурок. Кроме декоративной функции, тарбуша несет еще и парфюмерную: местные мужчины распыляют на него свои любимые духи. При смене кандуры (которая меняется иногда по несколько раз в день) тарбуша снимается с одной кандуры и прикрепляется на другую с помощью специальных кнопок. И вновь мужчина благоухает восточным ароматом.

2. Гафия

Белая вязанная крючком шапочка, поверх которой одевается гутра.

3. Гутра

Платок, на голову, традиционно белого цвета по цвет кандуры. Однако в настоящее время можно увидеть варианты в красную клетку, с интересными цветочными узорами, бежевого цвета и т д.

Существуют разные способы носить гутру. Одни мужчины предпочитают классический вариант, когда концы платка свисают по спине. Другие – конец платка закидывают на голову, оголяя ухо. Третьи же оба конца гутры закидывают на голову, образуя замысловатые формы. Кстати, в бедуинские времена, концами гутры мужчины закрывали лицо, спасаясь от песка и ветра во время песчаных бурь. В холодное же время они защищали от ветра.

4. Игаль

Игаль, в переводе с арабского означает «кольцо» – черный обруч, удерживающий гутру на голове. Бедуинам игалем служила веревка, которой они привязывали на ночь верблюдов. Для современных мужчин игаль – неотъемлемая часть головного убора.

5. Бишт

Выглядит как плащ без рукавов и носится поверх кандуры. По краям расшивается серебряными или золотыми нитями. Бишт не относится к повседневной одежде. Его надевают по торжественному поводу. К примеру, на собственную свадьбу. Зачастую бишт вручную украшают вышивкой. Как вы сами понимаете, стоит он совсем не дешево.

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