Компания «Киевкомфорт» – доступное тепло в в каждом доме

После постройки загородного дома передо мной встали вопросы о его отоплении и снабжении горячей водой. Действительно, ведь мы с семьёй собирались проживать здесь в течение всего года. Я нашёл решение сразу обоих вопросов на www.kievkomfort.com.ua/otoplenie/teplovie-nasosi. Но хотелось бы рассказать обо всём по порядку.

Сначала я подумывал о стандартных вариантах, таких как приобретение газового, твердотопливного или электрического котла. Но при детальном их изучении оказалось, что каждый из этих способов обогрева помещения обладает существенными для меня недостатками. Поэтому я стал искать альтернативный вариант, который бы устраивал со всех сторон. Довольно долго мною изучалась информация в интернете, рассматривались разнообразные способы отопления и горячего водоснабжения загородных домов. Но только попав на kievkomfort.com.ua – сайт компании «Киевкомфорт», я понял, что нашёл оптимальный во всех отношения вариант.

Интернет-магазин Киевкомфорт предлагает разнообразную климатическую технику. Среди его ассортимента я нашёл тепловые насосы воздух-вода. Это относительно новый вид климатической техники, способный одновременно обогревать весь дом и снабжать его жителей горячей водой. Принцип работы оборудования схож с кондиционером, только в точности наоборот. Внимательно изучив характеристики тепловых насосов воздух-вода, я выделил следующие достоинства:

полная безопасность;

универсальность в целевом назначении;

вариативность относительно расположения;

отсутствие необходимости в дополнительных строительных работах;

компактные размеры;

бесшумность в работе.

Единственным недостатком можно было бы назвать относительно высокую стоимость оборудования. Но если вам нужно тепловой насос воздух-вода купить в Киеве, цены на тепловые насосы — Киев Комфорт предлагает исключительно выгодные. К тому же при использовании рациональных настроек системы микроклимата, агрегат полностью окупится уже через 2 года работы.

Я решился и оформил заказ. Кстати сделать это оказалось делом максимально простым, весь процесс занял не более пары минут. Практически мгновенно со мной связался менеджер интернет-магазина, уточнил все детали и ответил на мои вопросы. Уже через 2 дня в моём доме появились тепло и горячая вода. Что хотелось бы отметить в работе интернет-магазина Киевкомфорт?

Широкий ассортимент климатической техники. Демократичные цены на весь ассортимент. Вариативные условия оплаты и быстрая доставка.

И конечно же, нужно сказать о высоком уровне сервиса. Я остался доволен покупкой. Рекомендую компанию «Киевкомфорт» всем людям, нуждающимся в приобретении климатической техники.