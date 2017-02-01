Технические манометры и напоромеры – применение и виды

Прибор с широкой областью применения – манометр

Манометры нашли применение везде, где возникает необходимость в регулировании и контроле давления в той или иной системе. Измерительные приборы могут работать в разных условиях, для решения конкретных задач предназначены специальные виды устройств с соответствующими характеристиками.

Особенно часто используют манометры технические, востребованные в машиностроении и коммунальной сфере. Для защиты от внешних воздействий приборы оснащаются стальными корпусами. Чаще всего этот вид манометров используют для измерения давления пара, газа и других рабочих сред.

Еще один вид измерительных устройств – это котловые приборы, их отличает большой циферблат, с помощью таких манометров осуществляется визуальный контроль уровня давления в системе.

Практически на любых промышленных объектах можно встретить манометр, устройство обеспечивает нормальное функционирование различных технических систем и агрегатов. Исполнение большинства моделей стандартное – это металлический корпус и штуцер (выполнен из латуни).

Если нужно получить максимально точные измерения, для этих целей предусмотрены специальные манометры со сверхчувствительным измерительным элементом.

Для чего необходимы напоромеры, где они применяются?

При выборе манометра нужно ориентироваться на диаметр корпуса, если вы знаете его параметры, а также особенности штуцера и необходимый класс точности, тогда подобрать подходящее оборудование будет просто. При необходимости обращайтесь за помощью к консультантам, которые хорошо разбираются в современных измерительных приборах и помогут найти модель, соответствующую поставленным задачам.

Одной из разновидностей манометров являются напоромеры, имеющие похожий принцип работы. Эти устройства используют для выполнения измерений минимальных значений давления. У каждого прибора свой диапазон давлений, но в приборах этого типа максимальный показатель 40 кПа.

Напоромеры применяют в котельном оборудовании, автоматизируя работу установок. Приборы используют в качестве датчиков в трубопроводах и т.д. Часто напоромеры можно увидеть на современных ТЭЦ и в системах, работающих в сфере машиностроения и тепловой энергетики. Если вам нужен качественный и надежный прибор, гарантирующий точность измерений, обратитесь в специализированную компанию.