Новосибирец расстрелял свою соседку из охотничьего ружья

В субботу, 15 февраля, в Новосибирске выстрелами из охотничьего ружья была тяжело ранена 39-летняя женщина. По дороге в больницу пострадавшая скончалась. Подозреваемого в совершении этого преступления задержали в кратчайшие сроки. Им оказался сосед убитой.
Сообщение о стрельбе в одном из дворов по улице Богдана Хмельницкого поступило в 7:45. Свидетели сообщили, что утром женщина отправилась на работу, но возле соседнего дома из припаркованного внедорожника вышел нетрезвый мужчина и выстрелил в нее не менее двух раз. Преступник стрелял фактически в упор, потому, шансов выжить у пострадавшей было немного. К сожалению, по дороге в больницу она скончалась.
После инцидента стрелок скрылся на своем автомобиле, однако полицейские быстро определили его личность и предполагаемое место нахождения. Свидетели указали на 51-летнего соседа пострадавшей женщины. Правоохранители узнали, что подозреваемый может находиться в одном из соседних домов, блокировали выходы и осуществили задержание, изъяв при этом орудие убийства.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемого опрашивают следователи. Мерой пресечения для него избрано содержание под стражей.
Источник: ria.ru
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