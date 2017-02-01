Новосибирец расстрелял свою соседку из охотничьего ружья

По невыясненным пока причинам неизвестный злоумышленник ударил ножом жителя Новосибирска

Новосибирские полицейские азадержли Ваник Маргарян, который был объявлен в розыск

Наезд на пешехода с участием двух автомобиле произошел в Советском районе. Пострадавшая