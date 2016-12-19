Налоговый юрист: актуальность услуг специалиста

Необходимость обращения за помощью к профессиональному юристу может возникнуть у любого человека в связи с самыми разными жизненными ситуациями. И конечно, ни одна компания в наше время не может обойтись без такого специалиста.

Не всегда руководители предприятий могут разобраться во всех тонкостях современного налогового законодательства, правильно определиться с выбором режима налогообложения, грамотно вести документацию и составлять отчетность. А даже небольшие неточности могут привести к довольно неприятным последствиям. Поэтому неудивительно, что при возникновении спорной ситуации в целях экономии времени, финансов и сведения рисков к минимуму организации и просто обычные люди обращаются к услугам налоговых юристов.

При правильном ведении дела такой специалист представит суду необходимые доказательства, нормативно обоснует нарушение закона, приведет примеры из правоприменительной практики. Профессиональный юрист поможет решить различные налоговые споры. Такие услуги довольно разнообразны, к наиболее распространенным можно отнести:

сопровождение налоговых проверок, ревизий, осмотров и любых других процедур налогового контроля;

юрист проводит оспаривание результатов контролируемых закупок и поставок;

составление апелляционной жалобы в вышестоящий орган;

подготовку и проверку всей налоговой документации в соответствии с требованиями законодательства;

консультирование по всем необходимым вопросам, касающимся налогообложения;

консультирование по сделкам между взаимозависимыми лицами;

официальное представительство в судах и любых других инстанциях.

В настоящее время за помощью к налоговому юристу обращаются только тогда, когда у организации возникают различные проблемы, которые могут принести фирме немало неприятных ситуаций и дополнительных расходов.

Все знают, что наилучшим способом избежать проблем, является возможность их предотвратить. Поэтому присутствие налогового юриста в компании просто необходимо. Если фирма не может себе позволить постоянного штатного сотрудника, то можно воспользоваться услугами юридической компании или частного специалиста. Чаще всего профессионал способен решать все спорные вопросы таким образом, чтобы не доводить их до суда. А это, в свою очередь, поможет избежать лишних расходов. Кроме того, руководитель предприятия сможет сосредоточиться напрямую на ведении бизнеса.