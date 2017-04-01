Как взять в лизинг грузовой автомобиль?

Любой эффективный бизнес должен расти и развиваться. Грузоперевозки – не исключение. Чтобы выдержать конкуренцию, важно иметь достаточное количество надежных и современных средств транспорта и необходимый объем оборотного капитала. Однако чтобы расширить свой автопарк и регулярно его обновлять, совсем необязательно изымать значительные средства из оборота. Это становится возможным, если приобрести грузовики в лизинг.

Для начала важно определиться, какая именно машина и для каких целей вам нужна. Это может быть новый грузовой автомобиль, тогда для подбора лизинговой программы важны ее марка, модель, стоимость и год выпуска. Или же для закрытия текущей потребности вполне подойдет автомобиль с пробегом. Кстати, многие лизинговые компании занимаются сдачей в аренду поддержанного транспорта, поэтому смогут предложить уже имеющиеся в наличии варианты.

Лизинг грузовиков – оптимальная услуга, если машина вам нужна для выполнения разовых работ в краткосрочной перспективе. То есть покупать ее нецелесообразно. А вот взять в такой ситуации в лизинг прицеп, самосвал или бетономешалку станет обоснованным и отличным решением.

Чтобы оформить договор лизинга необходимо предоставить в лизинговую компанию пакет документов. Как правило, он минимальный, а сам перечень приведен на сайте лизингодателя. Стандартно требуют документы, подтверждающие постоянную финансовую деятельность, свидетельство о регистрации, ИНН, справку об открытых счетах. Часто для первоначального рассмотрения заявки бывает достаточно электронных копий. Это очень удобно, экономит время и нервы.

Договор лизинга оформляется и подписывается в течение недели. Некоторые лизинговые компании работают более оперативно. Так, в «МКБ-лизинг» срок составляет 4 дня. Автомобиль можно взять в лизинг на базовых условиях или выбрать из списка акционных. Как правило, лизинговая компания может предложить своим клиентам действующие спецпредложения.

К примеру, стандартные условия лизинга грузовых авто, от компании «МКБ-лизинг» таковы: 10% аванс, срок 5 лет, годовое удорожание 4,75%. График платежей формируется с учетом пожеланий клиента и исходя из специфики бизнеса. Так, платежи могут быть равномерными, сезонными или убывающими. Лизингополучатель может выбрать, кто будет вести учет предметов лизинга и оформлять страховку.

Несмотря на то, что затраты по страхованию, если их несет лизинговая компания, включаются в общую стоимость договора лизинга, часто бывает выгоднее, чтобы страховку оформлял именно лизингодатель. Экономия вашего времени – это очевидное преимущество. При этом есть еще и экономическая целесообразность. Все просто: лизингодатель, является корпоративным клиентом для страховой компании, а значит, имеет привилегии и более выгодные условия страховки.

Дополнительные выгоды относительно ценового предложения можно получить при надежном поручительстве, а также, если предмет лизинга субсидируется государством. А еще, прежде чем делать окончательный выбор, уточните у лизингодателя, какие специальные предложения действуют в компании на данный момент. Возможно, среди них вы найдете оптимальный вариант для своего бизнеса.