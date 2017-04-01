3 момента, которые важно знать при установке септика

Момент 1: куда можно сливать очищенные стоки из септиков

Однако, помимо технологических и ценовых критериев, следует учесть 3 основных момента, которые помогут вам при установке септика.

В зависимости от местности и типа очистного сооружения, очищенные сточные воды разрешено сливать в водоемы и грунт. Нюанс: концентрация микроэлементов в сливаемых стоках должна соответствовать нормативным характеристикам загрязняющих веществ. В качестве альтернативы сточные воды можно собирать машиной с ассенизаторами и вывозить на городские сливные станции.

При отведении очищенных стоков в грунт учитывайте санитарные нормы:

разрешено сливать в песчаный, суглинистый (легкий) и супесчаный грунт;

минимальный ежедневный коэффициент фильтрации – 0,1 м ;

; уровень грунтовых вод от отметки слива – более 1 м.

Участок под слив должен отделяться от колодцев и систем питьевого водоснабжения. Минимальное расстояние при отсутствии наличия фильтрующих грунтов: 20 м.

Момент 2: до какого качества нужно чистить стоки

При утилизации стоков в почву, теоретически, их можно дополнительно не очищать. Однако, в этом случае, следует соблюдать одно правило: не подходить к зоне выброса. Другими словами, соблюдать санитарную зону для орошительных полей фильтрации.

Если же ваш земельный участок не позволяет создать объемные фильтрующие поля, то соблюдайте правила почвенной утилизации – используйте септики и аэротенки. Большинство представленных на рынке моделей полностью соответствуют нормам очистки хозяйственно-бытовых стоков.

Момент 3: осадок стоков по составу является удобрением

Бытовые стоки могут использоваться в качестве органических и органоминеральных удобрений. По составу осадок в септиках соответствует органоминеральному компосту, жидкому или подстилочному навозу.

Максимальные показатели веществ в сухой массе осадков стоков:

60% органические вещества;

органические вещества; 5% кальций и 4% фосфор;

кальций и фосфор; 3% азота и 0,7% калия.

Помимо этого, в составе содержится сера, магний, микро- и макроэлементы, поддерживающие рост растений. Реакция среды близка к нейтральной: 6,5-8 pH.

Нюанс: не рекомендуется использование осадков стоков из септиков на торфяном грунте.