3 момента, которые важно знать при установке септика

Однако, помимо технологических и ценовых критериев, следует учесть 3 основных момента, которые помогут вам при установке септика.
Момент 1: куда можно сливать очищенные стоки из септиков
В зависимости от местности и типа очистного сооружения, очищенные сточные воды разрешено сливать в водоемы и грунт. Нюанс: концентрация микроэлементов в сливаемых стоках должна соответствовать нормативным характеристикам загрязняющих веществ. В качестве альтернативы сточные воды можно собирать машиной с ассенизаторами и вывозить на городские сливные станции.
При отведении очищенных стоков в грунт учитывайте санитарные нормы:
- разрешено сливать в песчаный, суглинистый (легкий) и супесчаный грунт;
- минимальный ежедневный коэффициент фильтрации – 0,1 м;
- уровень грунтовых вод от отметки слива – более 1 м.
Участок под слив должен отделяться от колодцев и систем питьевого водоснабжения. Минимальное расстояние при отсутствии наличия фильтрующих грунтов: 20 м.
Момент 2: до какого качества нужно чистить стоки
При утилизации стоков в почву, теоретически, их можно дополнительно не очищать. Однако, в этом случае, следует соблюдать одно правило: не подходить к зоне выброса. Другими словами, соблюдать санитарную зону для орошительных полей фильтрации.
Если же ваш земельный участок не позволяет создать объемные фильтрующие поля, то соблюдайте правила почвенной утилизации – используйте септики и аэротенки. Большинство представленных на рынке моделей полностью соответствуют нормам очистки хозяйственно-бытовых стоков.
Момент 3: осадок стоков по составу является удобрением
Бытовые стоки могут использоваться в качестве органических и органоминеральных удобрений. По составу осадок в септиках соответствует органоминеральному компосту, жидкому или подстилочному навозу.
Максимальные показатели веществ в сухой массе осадков стоков:
- 60% органические вещества;
- 5% кальций и 4% фосфор;
- 3% азота и 0,7% калия.
Помимо этого, в составе содержится сера, магний, микро- и макроэлементы, поддерживающие рост растений. Реакция среды близка к нейтральной: 6,5-8 pH.
Нюанс: не рекомендуется использование осадков стоков из септиков на торфяном грунте.