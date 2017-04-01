Эффективная дрессура без боли и насилия

Собака — верный и преданный друг. Цель жизни животного — служить своему хозяину, всё время находиться рядом с ним. Пес, конечно же, всегда старается угодить своему заводчику, заискивающе заглядывая ему в глаза, бегая рядом. Но и даже безусловная преданность иногда совмещается с абсолютной невоспитанность животного.

Пес может любить своего хозяина, но при этом станет убегать от него на улице, бросаться на прохожих, кусать людей, гоняться за другими собаками, абсолютно не слушая никаких команд. После чрезвычайных происшествий, пёс как ни в чём ни бывало подбежит к своему хозяину, понуро повесит уши вниз, опустит глаза, наклонив голову в пол, он будет чувствовать себя виноватым. Владелец пожурит собаку, накажет пса, но на следующий же день ситуация повторится вновь.

Невоспитанная собака не может себя контролировать, поэтому такое безобразие будет происходить постоянно, то есть изо дня в день. Чтобы исправить положение дел, необходимо заняться воспитанием четвероногого лохматого друга, возможно, прибегнув к кинологической помощи или же к использованию специализированных гаджетов, продающихся в интернет-магазине Dogtra-sng.

Функционал ошейники для дрессировки

На рынках представлено множество электроошейников, позиционирующихся, как приспособления для эффективной дрессировки собак. К сожалению, не все модели, работают правильно по отношению к собаке. Некоторые из них банально бьют животное в шею током с помощью сильных импульсов. Это травмирует четвероногих друзей, негативно влияет на их психику. Использования таких гаджетов лучше избегать. Чтобы выбрать щадящую методику воспитания животного, обратите внимание на электроошейники для собак от известной американской компании Dogtra.

Девайс действует очень аккуратно и деликатно, помогая дрессировать животное с помощью специальных вибро импульсов и слабых токов. Собака ни в коем случае не испытывает болезненных ощущений, не станет страдать от боли. Наоборот, воспитание пройдет мягко, деликатно, но при этом весьма эффективно.

Разнообразия ошейников для дрессировки

Американская компания представляет и бытовые ошейники для домашней дрессировки. В линейке производителя присутствуют специальные девайсы, помогающие воспитывать охотничьих псов. Также присутствуют устройства под названием антилай, электронная изгородь, электроошейники с GPS навигацией, профессиональные ошейники, предназначенные одновременно для нескольких собак.