Что такое ТБО и как его утилизируют

Что к нему относится

Он должен вывозится в специально предназначенных контейнерах, с использованием современной техники и транспортных средств для дальнейшей утилизации. Обратится за квалифицированными услугами такого рода можно в компанию «ДДС Сервис», зайдя на их официальный сайт http://vivozmusora.ru/vyvoz-tbo/

К ТБО мусору можно отнести органические и неорганические отходы:

Испортившиеся продукты питания;

Бумага, картон и любого другого вида макулатура;

Битая посуда, стекло, дерево, металл;

Непригодные для использования пластмассовые изделия, пластик;

Текстильные отходы: ткань, искусственная, натуральная кожа.

К нему можно отнести резину, упаковочный материал, использованные личные предметы гигиены, мелкая пыль, строительный мусор.

Какие существуют способы утилизации

Перед утилизацией ТБО мусора проходит сортировка отходов с целью определить для них способ дальнейшей переработки. Делается это такими методами:

Переработка мусора во вторичное сырье. К этой группе относятся предметы, которые быстро разлагаются и не выделяют токсических веществ. Некоторые из них превращают в органические удобрения или тепловую энергию, другие переплавляются, используются для производства технического стекла;

Сжигание. Термическая обработка может осуществляться несколькими способами: слоевое, камерное сжигание, в кипящем слое. Таким методом утилизируются любые предметы, кроме тех, что нуждаются в захоронении, по причине выделения ядовитых, токсических веществ. Использование данного метода позволяет приостановить процесс загрязнения земли и почвы, значительно уменьшить большие объемы отходов;

Захоронение. Для этого используются участки земли специального предназначения – полигоны, где в верхних слоях почвы закапываются отходы;

Брикетирование. В этом случае после сортировки предметы заключаются в отдельные брикеты, затем они отправляются на прессование, где их объем значительно уменьшается. В уменьшенном виде они подвергаются утилизации при помощи сжигания либо они складируются на специальных полигонах;

Компостирование. Таким образом перерабатывают только органические отходы, используя их вторично для удобрения, улучшения плодородности земельных участков в садоводстве, сельском хозяйстве. Для этого применяют воду, воздух, землю, тепло. Что позволяет получать биоактивные компоненты, гумус.

Использование разных видов утилизации позволяет значительно уменьшить количество отходов, утилизировать их безопасным методом с наименьшим вредом для земли, грунтовых вод и здоровья людей.>