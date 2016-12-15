Основное предназначение многочисленных моделей холодильных устройств, приобретаемых для оснащения магазинов, – длительная эксплуатация при регулярных высоких нагрузках. К тому же, конструкция больше пригодна для проведения ремонтных работ и технического обслуживания.

Кроме того, ассортимент бытовых приборов представлен большим числом моделей со схожими функциями. Все они различаются лишь по дизайну, комплектации и наличием дополнительных параметров устройств.

Сегодня, чтобы решить задачи и удовлетворить потребности торговых точек, производят торговое холодильное оборудование, различающееся по функциям:

- приборы мгновенной («шоковой») заморозки, охлаждающие шкафы, саладетты, барные холодильники;

- охлаждающие шкафы для винной продукции, салат-бары, различные по типу и размеру системы приготовления льда;

- холодильные камеры и сопровождающие их моноблоки или сплит-системы

и многое другое.

На что следует обращать внимание при покупке холодильного шкафа?

При покупке холодильного шкафа основополагающими и определяющими факторами являются периодичность поступления товаров, хранящихся в шкафе, а также габариты и особенности помещения для торговли. Владельцу торгового предприятия также стоит продумать такие детали, как: размеры дверного проема в магазине, необходимость использования лифта для транспортировки прибора, параметры лифта и т.д.

Возможность настройки параметров оборудования для охлаждения

Оптимальным вариантом считаются те приборы, которые снабжены регулятором температуры с минимально возможным шагом. Это позволяет максимально точно настроить для каждого вида хранимого в них товара свою температуру.

Тип холодильного агента

Современные требования к хладагенту довольно высоки. Главное, он должен отличаться превосходной экологичностью. Хладагентами, безопасными для озонового слоя, считаются R134a и R404a. Каждая фирма, производящая холодильное оборудование, выбирает холодильный агент с учетом особенностей конструкции и показателей предполагаемой производительности холодильного шкафа.

Компрессор

К этой детали холодильного шкафа также предъявляются высокие требования. В их числе:

- надежность;

- низкий уровень шума при работе;

- высокая мощность для непрерывной работы устройства с заданной температурой.

Страна-производитель

Несмотря на то, что лидерами в отрасли производства холодильного оборудования считаются жаркие страны, в последнее время и российские приборы не уступают импортным агрегатам. Ключевые достоинства отечественных холодильных шкафов – отменное качество приборов и комплектующих к ним, доступность гарантийного сервиса.