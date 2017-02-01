Что надо знать о профессиональных стиральных машинах

В прачечных используются профессиональные стиральные машины, которые отличаются рядом достоинств.

● Отличаются высокой мощностью, не подвержены поломкам в процессе интенсивной эксплуатации.

● Имеют различный объем загрузки, до 1000 кг.

● В таких устройствах предусмотрен отжим на высоких скоростях.

Промышленные стиральные машины: виды

● Модели без отжима. Барабан расположен горизонтально. Предназначены исключительно для стирки белья. Отличаются продуктивностью и экономичностью.

● Варианты с промежуточным и окончательным отжимом. Компактные и тихие устройства с современным дизайном. Влажность вещей после завершения цикла составляет 50%.

● Подрессоренные приборы не требуют организации фундамента и крепления к нему. Оснащены пружинами и амортизаторами, которые поглощают рабочие вибрации.

● Промышленные приборы барьерного типа: здесь загрузку и выгрузку белья проводят с разных сторон. Имеют две зоны: грязную и чистую, поэтому вещи не смешиваются между собой. Такие модели позволяют проводить антистатическую или дезинфекционную обработку.

Профессиональная стиральная машина или бытовой прибор?

Многие владельцы прачечных задаются этим вопросом. Если вы хотите избежать непредвиденных расходов и простоя оборудования, отдайте предпочтение специальной технике. Она рассчитана на интенсивную эксплуатацию, поэтому меньше подвержена износу, справляется с большими объемами белья.

Еще один момент: на бытовые приборы, которые используют в промышленных целях, перестает действовать гарантия производителя. Таким образом, стоимость ремонта придется оплачивать самостоятельно.

Критерии выбор стиральной машины

● Объем загрузки – сколько белья можно разместить в устройстве.

● Режимы работы – зависят от типов тканей и интенсивности стирки.

● Экономичность: расход воды, электрической энергии.

● Возможность подключения к горячему водопроводу, двум источникам нагрева.

● Габариты и конструктивные особенности конкретной модели.

Где приобрести прачечное оборудование

Для покупки профессиональных стиральных машин по демократичной и справедливой цене, обратитесь в компанию ТЕКСКЕПРО. Здесь представлен большой выбор устройств от надежных немецких производителей. Консультанты посоветуют, какая модель подойдет в каждом случае. На приборы распространяется гарантия, проводится доставка и монтаж.