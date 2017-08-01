Спиннер. Можно ли культовую игрушку сделать самому?

Маленьким диском играют и взрослые и дети. Его любят мальчики и девочки. Кажется, что власть игрушки кроется в ее простоте. А может спиннер можно сделать самому? Оказывается, это не так сложно, как кажется.

Фингер спиннеры были изобретены в США в 90-е годы XX века, но долгое время как бы оставались в тени. И только спиннер стал одной из самых популярных игрушек. Это случилось благодаря производителям, которые выяснили, что срок патента подходит к концу. Как сообщают американские СМИ, женщина, которая придумала спиннер, была больше не в состоянии оплачивать патент. И когда об игрушке вспомнили, она чудесным образом быстро стала модной в США. До такой степени, что ее запрещали в школах – учителя жаловались, что спиннер отвлекает внимание детей. В странах СНГ небольшой диск так же быстро завоевал сердца детей. Их крутят и дошкольники, и школьники, и студенты.

Что такое фингер спиннер?

Вот именно, что это за игрушка? Это, в принципе, кусок металла или пластика в форме треугольника, с той лишь разницей, что в игрушку вмонтированы небольшие вращающиеся элементы. В середине и в каждом плече установлены подшипники, благодаря которым эта непоседливая штука вертится. И именно в этом заключается веселье и бесконечное ерзанье спиннером в руках. Его забавно приводить в движение и одновременно выполнять различные трюки. Производители утверждают, что это улучшает моторику и координацию движений. Сколько в этом правды? Не узнаешь, пока не попробуешь.

Как сделать спиннер?

Если вы думаете, что вертушку спиннер можно только купить на сайте dm-opt.ru, то вы ошибаетесь. Приложив немного усердия, труда, желания и художественного таланта, игрушку можно сделать просто дома. Ниже мы представим два способа.

Самый простой способ, сделать спинер из соленого теста. Игрушку можно сделать из муки, соли и воды. Нужны будут также подшипники. Их можно купить в отделе запчастей для моторов, стоят они недорого.

Первым шагом будет подготовка соляной массы. Смешиваем муку, соль и воду. Делаем тесто. Далее у вас есть два варианта на выбор. Можно отпечатать в тесте форму спиннера, заимствованную у друга, но также можно пальцами сформировать из массы подобную форму. В середину укладываем подшипник. Свободное пространство между подшипником и тестом заполнить горячим клеем из пистолета. Для того, чтобы украсить игрушку, по бокам можно вставить монеты, стеклянные шарики или другие подобные гаджеты. И все! Непоседу из соляной массы не выпекают, как подобные поделки из теста. Спокойно ждем, пока высохнет. Его лучше делать из тонкого куска материала – тогда он высохнет быстрее. Потом аккуратно раскрасьте его фломастерами или акриловыми красками.

Как долго еще будут популярны фингер спинннеры? Этого не знает никто. Тогда тем более, стоит проявить свой талант и похвастаться перед друзьями собственноручно сделанной игрушкой.