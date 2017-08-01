Спиннер. Можно ли культовую игрушку сделать самому?

Сегодня, 13:43
Маленьким диском играют и взрослые и дети. Его любят мальчики и девочки. Кажется, что власть игрушки кроется в ее простоте. А может спиннер можно сделать самому? Оказывается, это не так сложно, как кажется.

Фингер спиннеры были изобретены в США в 90-е годы XX века, но долгое время как бы оставались в тени. И только спиннер стал одной из самых популярных игрушек. Это случилось благодаря производителям, которые выяснили, что срок патента подходит к концу. Как сообщают американские СМИ, женщина, которая придумала спиннер, была больше не в состоянии оплачивать патент. И когда об игрушке вспомнили, она чудесным образом быстро стала модной в США. До такой степени, что ее запрещали в школах – учителя жаловались, что спиннер отвлекает внимание детей. В странах СНГ небольшой диск так же быстро завоевал сердца детей. Их крутят и дошкольники, и школьники, и студенты.

Что такое фингер спиннер?

Вот именно, что это за игрушка? Это, в принципе, кусок металла или пластика в форме треугольника, с той лишь разницей, что в игрушку вмонтированы небольшие вращающиеся элементы. В середине и в каждом плече установлены подшипники, благодаря которым эта непоседливая штука вертится. И именно в этом заключается веселье и бесконечное ерзанье спиннером в руках. Его забавно приводить в движение и одновременно выполнять различные трюки. Производители утверждают, что это улучшает моторику и координацию движений. Сколько в этом правды? Не узнаешь, пока не попробуешь.

Как сделать спиннер?

Если вы думаете, что вертушку спиннер можно только купить на сайте dm-opt.ru, то вы ошибаетесь. Приложив немного усердия, труда, желания и художественного таланта, игрушку можно сделать просто дома. Ниже мы представим два способа.

Самый простой способ, сделать спинер из соленого теста. Игрушку можно сделать из муки, соли и воды. Нужны будут также подшипники. Их можно купить в отделе запчастей для моторов, стоят они недорого.

  1. Первым шагом будет подготовка соляной массы. Смешиваем муку, соль и воду. Делаем тесто.
  2. Далее у вас есть два варианта на выбор. Можно отпечатать в тесте форму спиннера, заимствованную у друга, но также можно пальцами сформировать из массы подобную форму.
  3. В середину укладываем подшипник. Свободное пространство между подшипником и тестом заполнить горячим клеем из пистолета.
  4. Для того, чтобы украсить игрушку, по бокам можно вставить монеты, стеклянные шарики или другие подобные гаджеты.
  5. И все! Непоседу из соляной массы не выпекают, как подобные поделки из теста. Спокойно ждем, пока высохнет. Его лучше делать из тонкого куска материала – тогда он высохнет быстрее.
  6. Потом аккуратно раскрасьте его фломастерами или акриловыми красками.

Как долго еще будут популярны фингер спинннеры? Этого не знает никто. Тогда тем более, стоит проявить свой талант и похвастаться перед друзьями собственноручно сделанной игрушкой.

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