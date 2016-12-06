ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ТРМ12

Описание и назначение
ОВЕН ТРМ12
- это регулятор температры, который применяется для осуществления автоматизированного контроля подачи теплоносителя в системе парового и газового отопления, ГВС, в теплообменники пастеризаторов, управления положением в холодильных машинах золотника, для управления горелками газа и другом технологическом оборудовании, где предусмартивается использование трехходовые или запорно-регулирующих клапанов и задвижек с электроприводом.
Принцип действия и конструктив
Данный прибор состоит из: универсального входного канала для подключения датчика(первичного преобразователя), светодиодного четырехразрядного цифрового индикатора, блока обработки данных и выходных устройств (ВУ). Они используются для подачи управляющего сигнала на внешнее оборудование. Состоавляющими частями блока обработки данных являются: вычислитель квадратного корня, цифровой фильтр и ПИД-регулятор. Благодаря ВУ1 и ВУ2 осуществляется ПИД-регулирование.
Возможности функционирования ТРМ12
- ТРМ12 позволяет управлять электроприводом трехходового(ПИ-регулирование) или запорно-регулирующего (кзр) клапана ;
- Большой спектр датчиков температуры, влажности, уровня, давления, расхода и т. п. подключается при помощи универсального входа;
- При аварийном отключении питания настройки сохраняются;
- В системе «нагреватель–холодильник» осуществляется ПИД-регулирование полученной величины;
- Кнопки на лицевой панели позволяют запрограммировать прибор;
- Импульсный источник питания 90...245 В 47...63 Гц;
- Настройки защищены от несанкционированных изменений.
- Современный и очень эффективный алгоритм автоматической настройки ПИД-регулятора как для задвижки, так и для системы «нагреватель/ холодильник»;
- Прибор оснащен вмонтированным источником питания 24 В для выходных аналоговых устройств (ЦАП), активных датчиков и др.;
Преимущества обновленного ТРМ12
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- Данный прибор можно запитывать как от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В), так и от источника переменного напряжения 90…264В (номинал 220В).
- Время опроса входа для напряжения (0…1В, -50…+50мВ) и унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20мА) составляет 0.1сек. Благодаря этому можно использовать ТРМ12 для измерения высоко динамичных видов сигналов, например давления;
- Прибор в новом корпусе Щ11 оснащен съёмным клеммником, что сильно облегчает монтаж\демонтаж ТРМ12, метрологической поверки, проведении работ по обслуживанию и т.д.;
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