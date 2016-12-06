ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ТРМ12

6-12-2016, 07:45 Оставьте комментарий »
ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ТРМ12

Описание и назначение

ОВЕН ТРМ12 - это регулятор температры, который применяется для осуществления автоматизированного контроля подачи теплоносителя в системе парового и газового отопления, ГВС, в теплообменники пастеризаторов, управления положением в холодильных машинах золотника, для управления горелками газа и другом технологическом оборудовании, где предусмартивается использование трехходовые или запорно-регулирующих клапанов и задвижек с электроприводом.

Принцип действия и конструктив

Данный прибор состоит из: универсального входного канала для подключения датчика(первичного преобразователя), светодиодного четырехразрядного цифрового индикатора, блока обработки данных и выходных устройств (ВУ). Они используются для подачи управляющего сигнала на внешнее оборудование. Состоавляющими частями блока обработки данных являются: вычислитель квадратного корня, цифровой фильтр и ПИД-регулятор. Благодаря ВУ1 и ВУ2 осуществляется ПИД-регулирование.

Возможности функционирования ТРМ12

  • ТРМ12 позволяет управлять электроприводом трехходового(ПИ-регулирование) или запорно-регулирующего (кзр) клапана ;
  • Большой спектр датчиков температуры, влажности, уровня, давления, расхода и т. п. подключается при помощи универсального входа;
  • При аварийном отключении питания настройки сохраняются;
  • В системе «нагреватель–холодильник» осуществляется ПИД-регулирование полученной величины;
  • Кнопки на лицевой панели позволяют запрограммировать прибор;
  • Импульсный источник питания 90...245 В 47...63 Гц;
  • Настройки защищены от несанкционированных изменений.
  • Современный и очень эффективный алгоритм автоматической настройки ПИД-регулятора как для задвижки, так и для системы «нагреватель/ холодильник»;
  • Прибор оснащен вмонтированным источником питания 24 В для выходных аналоговых устройств (ЦАП), активных датчиков и др.;

Преимущества обновленного ТРМ12

  1. Данный прибор можно запитывать как от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В), так и от источника переменного напряжения 90…264В (номинал 220В).
  2. Время опроса входа для напряжения (0…1В, -50…+50мВ) и унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20мА) составляет 0.1сек. Благодаря этому можно использовать ТРМ12 для измерения высоко динамичных видов сигналов, например давления;
  3. Прибор в новом корпусе Щ11 оснащен съёмным клеммником, что сильно облегчает монтаж\демонтаж ТРМ12, метрологической поверки, проведении работ по обслуживанию и т.д.;
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