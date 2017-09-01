Как мы отдохнули в отеле Феодосии с помощью сайта ТВИЛ

Нас в принципе устраивает уровень сервиса, стоимость путёвок, времяпрепровождение. Ездим почти без перерыва на протяжении лет десяти. В этом году решили посетить Крымский полуостров. Стало интересно, можно ли сравнивать условия, что предоставляются гостям, с теми, что есть в иных краях.

Одним из преимуществ Крыма считается то, что на полуострове всё близко. Вы можете, к примеру, арендовать квартиру в Судаке, отправляясь оттуда на катере, маршрутном автобусе в другие города, чтобы проводить там целый день. Подобный вариант отдыха, как я знаю, в настоящее время весьма распространён. Друзья в прошлом году изъездили всё побережье, им очень понравилось. Хорошо отзывались они о Феодосии, говорили, что в городе масса интересных архитектурных древностей. Разумеется, природа великолепна тоже. Я бронировал жильё при помощи специализированного сайта tvil.ru, предлагающего всем желающим различные отели Феодосии.

Поиск и выбор гостиницы

Человек сегодня не мыслит собственной жизни без технологий. Мы и шага не делаем без смартфона, который постоянно используем для поиска информации в Сети. Интернет требуется и владельцам курортного жилья, чтобы рекламировать отели, квартиры. Но таких качественных ресурсов, как Твил, признаться, я доселе не встречал. Для поиска жилья тут можно использовать информацию о:

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Всё сделано просто, без каких-то излишеств и хипстерских «красивостей». Полезный ресурс, направленный на помощь людям. Для выбора варианта указывается время пребывания, город, количество мест. Вариантов в Феодосии было чрезвычайно много, несколько сотен. Я обратил внимание на мини-отель, расположенный в Барановском. Было сказано, что пляж находится в десяти минутах ходьбы, центральная часть города рядом. В этом гостевом доме предлагаются комфортабельные номера с бесплатным wi-fi, холодильниками, кабельным ТВ, кондиционерами. К плюсам можно отнести наличие горячей и холодной воды.

Спасибо за отдых

Благодарим за отношение и профессионализм владельцев отеля, всё было на высочайшем уровне! Понравился простор в номере, великолепный интерьер самой гостиницы. Номер был оборудован всем необходимым, кондиционер обеспечивал нужную прохладу в жаркие часы (которых было немало). Отпуск был супер! Если вы хотите отправиться в Феодосию, то смело заходите на http://tvil.ru/city/feodosiya/hotels/. Здесь проверенная, надёжная информация. Мы с женой в этом убедились!