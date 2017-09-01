Разрастание костной ткани позвоночника

Спондилёз – заболевание, имеющее хроническую форму, и представляющее собой чрезмерное деление клеток костной ткани и, как следствие, её разрастание. Остеофиты позвоночника доставляют человеку дискомфорт, так способны вызывать сильные болевые ощущения.

Причины возникновения спондилёза

На сегодняшний день выделяют несколько основных причин разрастания костной ткани:

Чрезмерные нагрузки. Появление образований на дисках позвоночника является защитной функцией организма в ответ на необоснованные нагрузки. Если они имеют постоянный характер, то образовавшиеся остеофиты могут нарушить деятельность нервных окончаний и даже спинного мозга;

Генетическая предрасположенность;

Преклонный возраст;

Всевозможные доброкачественные и злокачественные новообразования;

Перенесённые травмы;

Нарушение осанки, которое также может стать причиной развития такого заболевания, как спондилёз грудного отдела позвоночника.

Симптомы заболевания

Основным признаком спондилёза является повторяющаяся боль в спине, которая возникает при движении, попытке изменить позу и, зачастую, усиливается к вечеру. При осмотре, во время пальпации, наблюдается болезненность и дискомфорт. Может наблюдаться ухудшение состояния при перемене погоды. При запущенной стадии заболевания появляется ограниченность в движении, локализация боли имеет более обширный характер и может сместиться в ноги и ягодицы.

Диагностика заболевания

Для того, чтобы своевременно начать лечение и не упустить драгоценное время, необходимо пройти ряд обязательных обследований, а именно:

Комплексный неврологический осмотр;

Рентген позвоночного столба. Этот способ исследования позволяет оценить степень прогрессирования заболевания, определить наличие остеофитов и степень поражения ими межпозвоночных дисков;

Компьютерная и магнитно-резонансная томография. Современная методика обследования, которая помогает определить физические параметры, например, высоту дисков.

Лечение спондилёза

При подозрении на спондилёз необходимо обратиться к врачу, который, проведя необходимые исследования, сможет поставить точный диагноз.

Обычно лечение данного заболевания заключается в проведении комплексной терапии, которая позволяет:

Укрепить мышцы поддерживающие позвоночник;

Избавить от белей;

Уменьшить трение между позвонками;

Улучшить кровоток.

Широкое распространение при спондилёзе получила тибетская медицина, действие которой направлено на облегчение состояния пациента и повышение уровня его жизни. Таким образом, с помощью неё можно снизить боль, повысить двигательную активность, замедлить прогрессирование болезни. Также больному показан специальный массаж, прогревание, иглоукалывание. Хороший эффект оказывают правильно подобранные растительные препараты и сборы трав, которые способны улучшить кровоснабжение повреждённых позвонков и усилить действие проводимых процедур.

Профилактика прогрессирования спондилеза

Образовавшиеся остеофиты не подлежат удалению, однако нужно приложить все усилия, чтобы не допустить их дальнейшего разрастания. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, спать на жёсткой поверхности, не поднимать тяжести, тщательно следить за своим питанием, контролировать вес тела, не допускать переохлаждения и регулярно выполнять несложные физические упражнения. Также, при спондилёзе показаны занятия такими видами спорта, как плаванье, йога, лечебная гимнастика. Также необходимо регулярно наблюдаться у лечащего врача и проходить необходимые обследования.

Выполняя все эти рекомендации, жизнь человека страдающего спондилёзом, может быть достаточно комфортной и безболезненной.