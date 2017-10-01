Небольшой размер дома или квартиры не помеха для дизайнерского творчества

Сегодня почти все профессиональные дизайнеры интерьеров пользуются популярностью благодаря своим блестящим методам проектирования, предусматривающим визуальное расширение жилого пространства. В основном дизайнеры разумно используют объем и идут на дизайн интерьера в урбанистическом стиле. Когда дело доходит до городского проектирования, каждый из них использует стены и мебель таким образом, чтобы в сочетании это увеличивало жилое пространство. Проектирование жилой площади. Проектирование дома или квартиры, особенно небольшого размера, является трудной работой. Это включает в себя тщательный выбор мебели и реквизита, которые могут добавить красоту в ваше жизненное пространство. Стеклянные и деревянные аксессуары действительно актуальны с точки зрения современного проектирования и добавляют романтику другого времени (очень просто купить стеклянные столы в интернет магазине. Живопись также играет важную роль в украшении жилого пространства. Использование стен разных цветов - идеальная практика для украшения жилого пространства. Всегда старайтесь окрашивать пространство бледными цветами, поскольку они визуально расширяют его. Изобразите тот же цвет на полу и выберите цвета, например, - белый, и, если хотите, вы можете сочетать его с другими драгоценными тонами в небольших частях вашего дома, таких как ванные комнаты. Проектирование спальни. Когда речь заходит о дизайнерской спальне, особенно главной спальне, тогда для проектирования требуется дизайнер интерьера для города. Здесь нужно манипулировать подходящим видом мебели, а цвет не так важен, как жилое пространство. Тем не менее, вы можете искать нейтральную картину в этом разделе своего дома, а также распространять цвета через искусство и аксессуары. Цветовые схемы могут быть оттенка серого, а также другие бледные тона, можно добавить текстуру кожи, шелка, льна, бархата и хлопка. Но когда дело доходит до дизайна дивана, кресел или кровати, не используйте слишком яркие краски, например сверкающий красный цвет, так как это заставит вас устать от него через пару лет, а может быть и раньше. Вместо этого вы можете попробовать подушки с контрастными цветами. Проектирование гостевой комнаты. Комната для гостей - это то, что всегда является вопросом престижа. Дизайнер интерьера обязан иметь возможность проектировать все современные удобства, необходимые для комфортного проживания гостей в маленьком пространстве. Выберите более тонкие пропорции. Они включают в себя более изящные диваны, движущиеся стулья, выдвижной стол, развлекательное пространство и использование низких кроватей, чтобы комната выглядела просторнее. Вы можете быть достаточно креативными и использовать специальную мебель, которая может быть, например журнальным столиком но при затрате небольших усилий преобразиться в обеденный стол во время обеда. Это помогает использовать минимальное пространство и способствует в выполнении предъявленных к ним требований.