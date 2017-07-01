Туры в Китай из Новосибирска

Вчера, 06:00 Оставьте комментарий »
Туры в Китай из НовосибирскаТуры в Китай из Новосибирска

Приближение долгожданного отпуска греет душу и навевает мысли о выборе страны для отдыха. В последнее время Китай становится все более популярным для туристов со всего мира. Это азиатское государство обладает древнейшей историей и мощными культурными традициями. Многие китайские города приятно удивят приезжих людей различными достопримечательностями и развитой туристической инфраструктурой. Туры в Китай из Новосибирска среди отдыхающих актуальны как никогда.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются поездки в некоторые китайские города. Стоимость недельного отдыха на двоих человек из Новосибирска составит около 50 тысяч рублей. Соответственно цена тура на одного человека примерно в 2 раза меньше. В стоимость отдыха традиционно входит перелет, проживание в отеле, питание и страховка. Турагентства обычно предлагают поездку на остров Хайнань, который расположен на юге Китая. Райский уголок порадует почти на протяжении целого года ясной солнечной погодой и идеальной температурой воздуха. Обилие достопримечательностей подарит множество приятных впечатлений и ярких воспоминаний.

Китайский курорт Санья ежегодно радушно принимает у себя тысячи туристов со всего мира. Этот город идеально подходит для незабываемого пляжного отдыха. Всего лишь за 50 тысяч рублей можно идеально отдохнуть с близким человеком на чистых песчаных пляжах на протяжении целой недели. Купание в теплом море и расслабление под ласковыми лучами солнца по-настоящему осчастливит каждого человека. Санья также порадует любителей активного отдыха, которые предпочитают заниматься дайвингом и серфингом. Таким образом, жители Новосибирска могут без колебаний приобретать туры в Китай при желании отлично отдохнуть.скачать dle 10.1русский торрент трекер

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