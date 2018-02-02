Эстетическая стоматология в Новосибирске

Человек с красивыми белоснежными зубами и располагающей улыбкой притягивает к себе внимание окружающих. Ему легче преодолевать жизненные трудности, при этом он всегда будет выглядеть успешным. Но если природа не наделила вас здоровыми зубами, тогда красивую улыбку вам сможет подарить эстетическая стоматология. Какие задачи она способна решить, рассказываем далее.

Какие проблемы решает эстетическая стоматология?

В основе эстетической стоматологии лежит комплекс мероприятий, которые направлены на восстановление зубов, создание белоснежной улыбки, формирование нормального прикуса.

Для получения безупречного результата может потребоваться применение методов имплантологии, ортопедической стоматологии, хирургии или художественной реставрации. Благодаря современным технологиям, сегодня существует возможность исправить форму зубов, изменить их цвет, решить проблему наличия промежутков в зубном ряде, восстановить деформированные зубные единицы.

Виды услуг

Следующие услуги эстетической стоматологии позволяют создать безукоризненную улыбку:

Протезирование. Данная процедура проводится с целью замены сильно поврежденного зуба. Ввиду применения инновационных средств, протезирование проходит совершенно безболезненно.

Формирование прикуса. Для этого проводится комплекс процедур, действие которых направлено на изменение костной структуры и мышц челюсти. Таким образом, удается добиться реконструкции неправильного прикуса.

Реставрация. Состоит из огромного количества приемов, способных ликвидировать всевозможные недостатки, такие как увеличенные промежутки, сколы, поврежденная эмаль. Решение подобных проблем происходит за счет применения фотополимеров, стеклоиономерного цемента, пластин-виниров.

Отбеливание зубов. Достаточно эффективная процедура, предполагающая обработку зубов отбеливающим составом с последующим воздействием лучами лазера либо галогеновой лампы.

Декорирование. Для украшения зубов используют стразы, твинклы и драгоценные камни. Также с их помощью успешно скрывают неэстетичные пломбы.

Ретушь. Если пигментацию не получается убрать общим отбеливанием, то в таком случае некрасивые участки обрабатывают точечно, удаляя некрасивые потемнения.

Благодаря методам эстетической стоматологии каждый желающий сможет распрощаться с ненавистными изъянами зубов. Стоимость перечисленных услуг относительно невысокая, поэтому они доступны широкому кругу потребителей. Если вы хотите стать обладателем блистательной улыбки, тогда начните путь к своему преображению с консультации у стоматолога.