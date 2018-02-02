Изучаем английский язык по Оксфордской программе.

Оксфорд это один из самых старых университетов мира, первые письменные упоминания о нем датируются еще XI веком. За свою тысячелетнюю историю он стал известным во всем мире, прежде всего из-за весомого вклада в историю развития человечества и развитие науки в целом. Из его аудиторий вышло множество лучших представителей нашего общества, именно поэтому разработанная здесь методика преподавания считается одной из совершенных. Сегодня оксфордские специалисты создали много действенных программ обучения, в первую очередь обучения английскому языку.

Разработанные в Оксфорде учебно-методические комплексы пользуются огромной популярностью не только в Британии, но и в других странах. Печатью учебной литературы занимается оксфордское издательство Oxford University Press – самое крупное университетское издательство. Материалы, собранные им для изучения языковой тематики способствуют не только освоению английского на разных уровнях, но и его совершенствованию. Они способствуют сохранению и обучению правильного и эталонного британского произношения, которое часто называют оксфордским диалектом, диалектом высокообразованных людей.

Oxford University Press выпускает в свет, еще с XIX века словарь Oxford English Dictionary. Это знаменитый академический словарь. Он известен тем, что содержит в себе тысячи слов, а точнее практически все английские слова без исключений, как те, которые используются сейчас, так и те, что уже вышли с употребления. Каждое слово здесь подробно описано. Издательство печатает книги разного толка и направления, большая часть которых – образовательные. Например, Oxford English Language Teaching – это коллекция, состоящая из нескольких серий учебной литературы способствующей обучению английскому. Разные подборки ориентированы на разные возрастные группы учеников, начиная от дошкольников и заканчивая взрослыми.

Каждая такая серия состоит из нескольких уровней для более эффективного обучения. Вы сможете выбрать подходящий вам уровень или начать учить язык с азов. Высший уровень Advanced создан для усовершенствования знаний и сделает ваш английский просто таки совершенным. Все уровни имеют дополнительные учебные и методические материалы. К примеру, oxford students book – это непосредственно учебники, а oxford workbook – тетради. Для учителей предусмотрены специальные книги teacher’s book. Дополняют данный комплекс диски с ауди и видеоматериалами, а также с тестовыми заданиями.