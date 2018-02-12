Налоговый вычет для пенсионера: условия, правила оформления

Право на возврат части заработанных денег, перечисленных государству – одна из социальных льгот, предоставляемых гражданам для финансовой поддержки. Вычет может быть имущественным, если речь идет о сделках, связанных с приобретением различного жилья, социальным (при возврате налога за получение медицинской помощи или за обучение).

Условия оформления

До 2014 пользоваться вычетом могли только работающие граждане, но сегодня воспользоваться им могут и неработающие пенсионеры. Для получения льготы предоставляется пакет документов, в который входит:

Письменное обращение;

документ, подтверждающий личность;

справка о доходах;

бланк, свидетельствующий о возникших правах;

3-НДФЛ.

Если нужно сделать возврат налога пенсионерам, будьте готовы, что на это потребуется время. Налоговой инспекции нужно до 90 дней для проверки предоставленных сведений. После этого заявителя уведомляют о решении, которое было принято.

Иногда в предоставлении средств отказывают. Тогда можно исправить допущенные ошибки, обратиться в налоговую службу повторно.

Правила оформления вычета

Существуют некоторые правила, которые должны быть соблюдены:

Человек пенсионного возраста должен находиться на территории нашего государства не меньше 183 дней в году. Если он не является резидентном, но может иными способами доказать наличие официального дохода, в выплатах ему будет отказана. При получении имущественного вычета нужно, чтобы объект был приобретен на собственные финансы. При использовании дотаций, государственных программ, помощи работодателя, получить средства будет невозможно Сделка не должна заключаться с близкими родственниками. При приобретении недвижимости у детей или родителей велика вероятность отрицательного решения из Налоговой Субъект должен иметь работу (в прошлом или настоящем), благодаря которому ежемесячно или по итогам года уплачивается НДФЛ в размере 13%. На руках должны быть все документы для возврата налога.

С 2014 года по новым правилам налоговый вычет работающим пенсионерам может быть перенесён на 3 отчётных периода, которые предшествовали крупной трате. Это позволяет расширить возможности граждан.

Таким образом, для получения льготы предоставьте документы в ИФНС лично или через личный кабинет. Со следующего дня за днем подачи начинается срок исследования предоставленных бланков. После окончания проверки деньги перечисляются в течение 30 дней со дня подачи заявления. Узнать, как заполнить 3 ндфл, возникли ли изменения в отношении предъявляемых документов, можно в налоговой или на специализированных сайтах.