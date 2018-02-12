Налоговый вычет для пенсионера: условия, правила оформления

Право на возврат части заработанных денег, перечисленных государству – одна из социальных льгот, предоставляемых гражданам для финансовой поддержки. Вычет может быть имущественным, если речь идет о сделках, связанных с приобретением различного жилья, социальным (при возврате налога за получение медицинской помощи или за обучение).
Условия оформления
До 2014 пользоваться вычетом могли только работающие граждане, но сегодня воспользоваться им могут и неработающие пенсионеры. Для получения льготы предоставляется пакет документов, в который входит:
- Письменное обращение;
- документ, подтверждающий личность;
- справка о доходах;
- бланк, свидетельствующий о возникших правах;
- 3-НДФЛ.
Если нужно сделать возврат налога пенсионерам, будьте готовы, что на это потребуется время. Налоговой инспекции нужно до 90 дней для проверки предоставленных сведений. После этого заявителя уведомляют о решении, которое было принято.
Иногда в предоставлении средств отказывают. Тогда можно исправить допущенные ошибки, обратиться в налоговую службу повторно.
Правила оформления вычета
Существуют некоторые правила, которые должны быть соблюдены:
- Человек пенсионного возраста должен находиться на территории нашего государства не меньше 183 дней в году. Если он не является резидентном, но может иными способами доказать наличие официального дохода, в выплатах ему будет отказана.
- При получении имущественного вычета нужно, чтобы объект был приобретен на собственные финансы. При использовании дотаций, государственных программ, помощи работодателя, получить средства будет невозможно
- Сделка не должна заключаться с близкими родственниками. При приобретении недвижимости у детей или родителей велика вероятность отрицательного решения из Налоговой
- Субъект должен иметь работу (в прошлом или настоящем), благодаря которому ежемесячно или по итогам года уплачивается НДФЛ в размере 13%.
- На руках должны быть все документы для возврата налога.
С 2014 года по новым правилам налоговый вычет работающим пенсионерам может быть перенесён на 3 отчётных периода, которые предшествовали крупной трате. Это позволяет расширить возможности граждан.
Таким образом, для получения льготы предоставьте документы в ИФНС лично или через личный кабинет. Со следующего дня за днем подачи начинается срок исследования предоставленных бланков. После окончания проверки деньги перечисляются в течение 30 дней со дня подачи заявления. Узнать, как заполнить 3 ндфл, возникли ли изменения в отношении предъявляемых документов, можно в налоговой или на специализированных сайтах.