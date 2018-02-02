Плиты промышленные электрические или индукционные: какую выбрать

Для успешной работы заведения общепита важно правильно подобрать оборудование. Оно должно обеспечить функционирование предприятия, но, в то же время, не стоит переплачивать за излишнюю мощность, производительность и т.д. Один из важных вопросов, какую технику для тепловой обработки продуктов выбрать.

Плиты промышленные электрические – техника, проверенная временем

Плиты промышленные электрические – привычное оборудование для ресторанов и кафе. Основное отличие от бытовых – повышенная выносливость, долговечность и производительность. Поскольку профессиональные устройства подвергаются более интенсивному использованию, то и требования к ним значительно выше.

Изготавливаются плиты промышленные электрические, в основном, из нержавейки или качественного, прочного металла. При выборе конкретной модели стоит обратить внимание на две особенности:

Выполнение. Установки могут быть настольного и напольного типа. Учтите параметры Вашей кухни, рассчитайте, где именно будет установлено оборудование. Производительность. Количество конфорок, их мощность и размер влияют на общую производительность, а также на потребление энергии. Поэтому стоит предварительно подсчитать количество посадочных мест, проходимость заведения и объемы приготовления, чтобы определить необходимую мощность оборудования. Ведь если купить плиту электрическую промышленную недостаточной мощности, то может снизиться эффективность работы заведения. Если же выбрать слишком мощную модель – то придется переплачивать за электроэнергию, к тому же стоит такая покупка будет дороже.

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Плиты индукционные – инновации профессиональной техники

Индукционные плиты являются современным, высокотехнологичным оборудованием. За счет быстроты нагрева, повышенной эффективности и безопасности, индукционные плиты приобретают все большую популярность в области HoReCa.

Принцип работы устройства заключается в непосредственном нагреве посуды, а не конфорки, за счет явления магнитно индукции. Таким образом, теплопотери снижаются до минимума, процесс приготовления значительно ускоряется. К тому же, поверхность индукционной плиты остается практически холодной, что исключает ожоги персонала, пригорание пищи и т.д.

Многие модели оборудованы датчиком наличия посуды на конфорке. При отсутствии кастрюли, индукционная плита не включится. Также если снять посуду, устройство выключится автоматически.

При ускоренном нагреве и приготовлении продуктов, индукционная плита потребляет значительно меньше энергии, нежели обычная. Это делает ее выгодным приобретением для любого заведения, поскольку окупит себя за считанные месяцы.

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Какую плиту выбрать, индукционную или обычную электрическую, сложный вопрос. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. В любом случае, перед покупкой стоит детально проконсультироваться, как с продавцами, так и с собственным персоналом. В конце-концов, именно повара будут работать с оборудованием, и знакомы с технологией приготовления, и особенностями процесса изнутри.