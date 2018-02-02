Взять кредит в МФО на банковскую карту онлайн: плюсы сделки

Попытки занять денежные средства к в крупных финансовых организациях зачастую заканчиваются провально. Это связано с повышенными требованиями к потенциальным заемщикам. Но микрофинансовые организации успешно конкурируют с банками и предлагают альтернативные методы финансирования своим клиентам. Обычно перечисление одобренной суммы осуществляются на банковскую карточку в режиме реального времени. Это означает, что посещение офиса не требуется как и предоставление документов.

Основные преимущества МФО

Микрокредитные компании предлагают займы онлайн на карту маэстро сбербанка на лояльных условиях. Обычно это не жесткие возрастные рамки, отсутствие требований к документам и кредитной истории. Достаточно иметь паспорт, чтобы получить небольшую ссуду на короткий срок. Большинство МФО работает по принципу микрокредитования. Компании предлагают от одной до сорока-пятидесяти тысяч рублей на сроки до шести месяцев. Зато превалирует срочность и высокая вероятность одобрения.

Для оформления займа в банке приходится несколько дней ждать принятия решения после отправки пакета документов. Но это время может быть потеряно напрасно, если в кредите вам откажут. Ни одна крупная финансовая компания не дает стопроцентной гарантии на получение денежных средств. Много времени и сил уходит на сбор полного пакета документов для потенциального кредитора, но результат не оправдывает ожиданий.

При сотрудничестве с МФО вам не нужно предоставлять справки о доходах и копию трудовой книжки, доказывать, что кредитная история является положительной. Можно лишь отправить заявку онлайн, указав в ней сведения о работе и паспортные, контактные данные. Обычно микрокредитные организации принимают решение весьма оперативно — в среднем за десять-тридцать минут. Некоторым фирмам для скоринговой проверки достаточно и пары минут.

Карта Маэстро станет подходящим инструментом для зачисления денежных средств после одобрения заявки. Это один из самых удобных вариантов для получения кредита в МФО. Можно стать постоянным клиентом микрокредитной организации и получать нужные суммы с умеренными процентными ставками. Обычно МФО предлагают физическим лицам займы под 0,05 — 3,5 процента в день. Но все зависит от конкретной организации. При выборе кредитора стоит учесть этот важный критерий, поскольку от него зависит сумма вашей итоговой выплаты.