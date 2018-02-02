Как чернить шины самостоятельно?

Существует несколько способов чернения автомобильной резины. Так как профессиональные чернители обладают высокой стоимостью, автомобилисты нередко отдают предпочтение народным средствам, которые обходятся гораздо дешевле.

Благодаря чернению шин колеса автомобиля становятся гораздо красивее, поскольку их резина визуально смотрится, как новая. Все объясняется тем, что шины теперь имеют насыщенный чёрный цвет.

При эксплуатации машины колеса испытывают серьёзные нагрузки от некачественного дорожного полотна, химикатов и так далее. В связи с чем, шины теряют свою привлекательность.

Для того, чтобы решить эту проблему, не нужно задумываться о монтаже новой резины. Стоит просто защитить её при помощи чернения. В результате шины будут иметь силиконовую плёнку, которая сможет уберечь их дальнейшего старения.

Желательно осуществлять чернение шин в тот момент, когда становится заметно потускнение их цвета. Также рекомендуется чернить шины перед длительным сезонным хранением.

Приступать к чернению резины следует после предварительной мойки колёс. Осуществить подобные манипуляции можно с помощью Turtle Wax, который представляет собой лоск чёрного цвета. За счёт этого средства получится защитить шины от растрескивания и иссушения

В чем плюсы этого препарата?

обеспечивает защитный слой от прилипания пыли и грязи;

за счёт наличия гидрофобных качеств, на поверхности резины не задерживается вода;

средство представлено в виде спрея, поэтому оно очень удобно в применении.

Turtle Wax просто наносится на боковые части резины. После чего, выжидается время его окончательного высыхания.

Гуталин, как чернитель для шин

Некоторые отваживаются чернить автомобильные шины при помощи гуталина. Однако стоит знать, что это средство хоть и вернёт презентабельность колёсам на некоторое время, но при этом резина под его воздействием подвергается пересыханию и растрескиванию. Все это приводит к снижению эксплуатационного периода шин.

Использование глицерина

Данное средство, в отличие от гуталина, не имеет в своём составе красителей. Глицерин добавляется в воду в пропорции 1 к 1, иногда 1 к 5. Это зависит от того, какими характеристиками обладает резина. Полученный раствор желательно влить в ёмкость с распрыскивателем. Данный способ на практике показал себя с хорошей стороны.

Чтобы произвести чернение шин своими руками потребуется буквально 15-20 минут. Процедура в целом довольно простая.

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