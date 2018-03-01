Преобразователь частоты Schneider

Сегодня не возможно себе представить предприятие без использования электрических двигателей, особенно если это предприятие что-то производит. Производственные мощности сегодня потребляют огромное количество энергии и чем интенсивнее производство, тем большие мощности потребляет это предприятие.

Мало кто задумывается о способах экономии электрической энергии нестандартными путями. Одним из таких путей является применение преобразователей частоты. На предприятиях, на которых используются мощные электрические двигатели в больших объемах, этот способ давно известен и не для кого не секрет, что таким образом можно сэкономить до сорока процентов электроэнергии. Но мало кто задумывался о том, что подобные решения можно применять даже в домашних условиях. Это совсем еще недавно частотные преобразователи можно было использовать только в сети с тремя фазами. Современный преобразователь частоты ATV312HU15M3 Schneider можно использовать даже в домашних условиях. Купить преобразователи от ТМ Schneider можно по ссылке - https://em.ua/catalog/chastotnye-preobrazovateli/filter/producer-is-schneider_electric/

Тарифы на коммунальные платежи растут с такой скоростью, что не только руководители крупных предприятий стали задумываться об экономическом эффекте, который может принести его предприятие, но и эффекте этого же плана, который может принести счет за собственную квартиру. Выступления не доброго характера, высказываемые в сторону повышения тарифов Вы можете услышать где угодно, а способов решения этой проблемы не много. Конечно применение энергосберегающих приборов приносит определенный эффект, но стоимость их ни коем образом себя не оправдывает.

Следующий способ, это применение многотарифных счетчиков, но и этот вариант далек от совершенства. Вы обрекаете себя на зависимость от того расписания жизни, которое выгодно электрическим сетям вашего города и полностью подчиняетесь тем правилам, которые они устанавливают. Пусть это происходит не сразу, но тогда и должного экономического эффекта Вы не достигнете. И наконец предлагаемый нами способ, это применять Частотный преобразователь ATV312HU30N4 или 132F0003 VLT Micro Drive FC 051, которые значительно снизят потребление электрической энергии не только на Вашем предприятии, но и у Вас дома. Любые частотные преобразователи можно купить по ссыле в Интернет магазине ЕМ.

Применение этих приборов, при правильном использовании позволит сократить количество потребляемой энергии на тридцать, а в некоторых случаях и на сорок процентов. В соответствии с уменьшением количества энергии уменьшится и счет, который Вы ежемесячно оплачиваете.