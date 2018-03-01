Как новичку заработать на копирайтинге: с нуля до первой суммы на кошельке

Многие хотели бы начать зарабатывать, сидя дома за компьютером. И копирайтинг – один из способов этого достичь. Для того чтобы начать писать и продавать тексты – не нужно обучаться 5 лет в ВУЗе или проходить кучу тренингов. Необходимо знать основы и уже можно получить первые деньги. И именно об этих основах команда сайта Hotwork и расскажет в данной статье. Почему и кто платит за статьи Наверняка вы не раз задавали вопросы Google, на которые получали ответ в виде десятков или даже сотни ссылок на статьи. Но задумывали ли вы о том, кто и зачем их пишет? В основном это люди, которые: 1) Привлекают посетителей на сайт и за счёт высокой популярности получают возможность размещать рекламу сторонних ресурсов (интернет-магазинов, блогов и прочего). 2) Привлекают посетителей с целью привязать к бренду, чтобы продавать свои товары и услуги. То есть статьи привлекают посетителей, благодаря чему владельцы сайтов получают заработок. Но не всегда у этих людей есть время или навыки написания статей, поэтому они это делегируют. Где продавать статьи Статьи можно продавать через биржи копирайтинга и фриланса, специальные форумы и посредством личного общения с владельцами сайтов. Можно выполнять заказы, а можно писать на свободную тему – просто в первом случае вам гарантированно заплатят, а во втором необходимо будет ждать, пока кого-нибудь заинтересует статья на тему, которую вы затронули. Если вы новичок – цена на ваши услуги, конечно же, не будет высокой. Но выполнив несколько десятков заказов и приобретя опыт, вы можете выйти на заработок от 100 до 1000р за 1000 знаков. Но и это далеко не предел: профессионалы в копирайтинге получают около 10000р за свои тексты. Как научиться писать статьи Вы прямо сейчас можете написать статью. Она не будет каким-то шедевром, но как первая работа будет достаточно хороша. И её можно будет продать. Что для этого нужно? Понимание, как выстраивать статью. Цель статьи – это перевести человека из одного состояния в другое. Например, эта статья обучает как заработать на копирайтинге. Значит она должна перевести вас из состояния “Я ничего не знаю о копирайтинге” в состояние “Я могу заработать первые деньги на этом”. Как только определились с темой статьи и её целью – собирайте информацию. Это можно делать из личного опыта, книг и даже других статей. Чем свежее источник, тем ценнее будет статья. То есть за рассказ из своего личного опыта вы сможете заработать больше, потому что такой информацией больше никто не делился. Возьмите стандартный шаблон: вступление – основная часть – заключение, и структурируйте собранную информацию. Всё – ваша первая статья готова. Проверьте её несколько раз на наличие ошибок и можете отправлять на продажу на бирже копирайтинга или предложить разместить на каком-либо сайте. Последний важный совет Есть ещё одна вещь, которую нужно запомнить: пишите хорошие заголовки. Так как заголовок – это 50% успеха статьи. Ведь если человек не будет им заинтересован, тогда он скорее всего пройдёт мимо. Это всё, что вам необходимо знать на начальном этапе. Используйте информацию из статьи и пробуйте заработать на копирайтинге. Это не так сложно, как кажется. Главное – проявиться немного упорства и постоянно совершенствовать свои навыки.