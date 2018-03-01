Перевозка контейнеров по России

Удобный способ быстро доставить груз - перевозка контейнеров, которая осуществляется любым транспортом. Во всем мире грузоперевозка является самым надежным, экономичным и быстрым видом доставки. При получении товара нет необходимости его постоянно перегружать из вагона в машину или наоборот. Также удобно транспортировать контейнер по морю, железной дороге, авиалиниям и автомагистралям. Особенно эффективно отправлять продукцию автомобильным транспортом, не требующим больших трудозатрат, разгрузочных работ, финансовых вложений.

Услуги

Наша компания «Сибирь Контейнер» предоставляет качественные логистические услуги с полным сопровождением, до двери. Организовываем контейнерные перевозки по многим городам России и за пределами. Предоставляемые услуги:

Срочная отправка, в течение суток;

Доставка до самого пункта назначения по Сибири;

Помощь в оформлении документации;

Страхование товара;

Предоставление техники, контейнеровозов;

Железнодорожные перевозки контейнерами 20-40-футов;

Сопровождение, экспедирование.

Также у нас можно купить ЖД контейнер по оптимальной цене. Перевезти груз можно по городу, области и за пределы государства. В зависимости от ваших потребностей решим любую задачу.

Преимущества компании

Обратившись в нашу организацию получите более качественную погрузку со всеми дополнительными возможностями. Профессиональные специалисты грамотно составят план следования автомобиля на большие расстояния, с учетом остановок для отдыха, медпунктов, столовых и заправочных станций. Проект должен соответствовать всем нормам безопасности и соблюдать сроки договоров.

Наша контейнерная доставка подразумевает определенную согласованность на пропускных пунктах, жд станциях. Проверка проходит быстрее, в упрощенной форме. Правильно заполненная документация позволяет беспрепятственно проходить таможенный контроль без лишних вопросов. Очень важно не задерживаться на границе, во избежание простоя, порчи товара, потери времени и финансов. Преимущества компании:

Квалифицированная консультация;

Полное сопровождение;

При необходимости дополнительные мероприятия, охрана.

Гарантируем сохранность груза, доставляем в назначенные сроки. Перевозка в контейнерах самый лучший способ для защиты товара. Стены не пропускают солнечный свет, влагу, другие температурные и механические воздействия. Ваш товар доедет в целости и сохранности. Обращайтесь к нам по всем вопросам. Наше представительство в Новосибирске всегда готово к сотрудничеству. Постоянным клиентам предлагается гибкая система скидок.

Полную информацию читайте на сайте http://www.tk-container.ru/container_transport