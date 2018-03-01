Скидки в популярных отелях при онлайн-бронировании

Путешествовать дешево – мечта каждого туриста. Возможно ли это? Вполне, важно лишь найти портал онлайн-бронирования, предлагающий номера в отелях со скидками, ведь проживание – одна из самых значительных статей расходов в любом вояже.

Раннее бронирование – выгодно

Путешественники, имеющие возможность планировать даты вояжа заранее, могут весьма существенно сэкономить, забронировав номер заранее (за несколько месяцев). Почему владельцы гостиничных комплексов идут на такой шаг? Все предельно просто. Их цель заключается в том, чтобы максимально заполнить отель постояльцами. Воспользовавшись подобным предложением, вы вполне можете сэкономить до 40 (и более) процентов от привычной стоимости номера. Но нужно принимать в расчет тот факт, что подобные скидки действуют не очень долго – от месяца до двух (зависит от страны, сезона и популярности отеля).

Горящие предложения

Если в отеле за 2-4 недели до заезда номера не заполнены хотя бы процентов на 80, выпускаются спецпредложения. Размер скидок зависит от количества свободных комнат и может достигать 25-30%. Как только номера заполняются, то акции прекращаются. Такие спецпредложения обычно длятся неделю (или две. Таким образом на сайте ostrovok.ru бронируют номера те туристы, которым нужен не конкретный отель, а любой, более-менее подходящий по параметрам.

Спецпредложения

К прочим скидкам на проживание в популярных отелях могут относиться разнообразные спецпредложения, которые не подходят под два предыдущих пункта. Например:

Скидки предоставляет отель, который только открылся, и практически год после открытия действует Opening Offer- спецпредложение со сниженными ценами. Как только отель раскрутится и станет популярным, цена номеров повышается в полтора- два раза.

Скидки предоставляет отель, на территории которого (или рядом с которым) ведется строительство. Выпускается в целях привлечения туристов, которых больше интересует цена, чем возможные неудобства, связанные со стройкой. Окончание действия подобной акции совпадает с полным завершением строительства.

В том случае, когда вы бронируете номер в гостинице на одном из популярных сайтов, ознакомиться с выгодными предложениями можно непосредственно на главной странице портала. Плюс, многие ресурсы заключают договора непосредственно с владельцами отелей, что позволяет путешественникам рассчитывать и на другие приятные бонусы.